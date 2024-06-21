Пікантна страва з ароматом Грузії: рецепт чахохбілі з курки

Приготування цієї ароматної страви не займе у вас багато часу.

Осінь щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжу курку, з якої можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати чахохбілі з курки, яке зігріє вас у холодний день та наповнить ваш дім ароматами Грузії. Також, радимо рецепт запеченого курча.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

1 курка (приблизно 1,5 кг)

2 цибулини

4 помідори

2 болгарських перці

1 гострий перець (за бажанням)

2 зубчики часнику

1 пучок кінзи

1 пучок петрушки

1 ч. л. хмелі-сунелі

1/2 ч. л. паприки

Сіль за смаком

Рослинна олія

Приготування:

Курку добре помийте та розріжте на шматки. Цибулю наріжте дрібно. Помідори наріжте кубиками. Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте кубиками. Гострий перець наріжте дрібно (за бажанням). Часник подрібніть. Кінзу та петрушку подрібніть. У каструлі з рослинною олією обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте курку і обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки. Додайте помідори, болгарський перець, гострий перець (за бажанням), часник, хмелі-сунелі, паприку та сіль. Перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні протягом 40-50 хвилин. Додайте кінзу та петрушку, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.

Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.