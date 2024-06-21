Пікантна страва з ароматом Грузії: рецепт чахохбілі з курки
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Приготування цієї ароматної страви не займе у вас багато часу.
Осінь щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжу курку, з якої можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати чахохбілі з курки, яке зігріє вас у холодний день та наповнить ваш дім ароматами Грузії. Також, радимо рецепт запеченого курча.
Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.
Інгредієнти:
- 1 курка (приблизно 1,5 кг)
- 2 цибулини
- 4 помідори
- 2 болгарських перці
- 1 гострий перець (за бажанням)
- 2 зубчики часнику
- 1 пучок кінзи
- 1 пучок петрушки
- 1 ч. л. хмелі-сунелі
- 1/2 ч. л. паприки
- Сіль за смаком
- Рослинна олія
Приготування:
- Курку добре помийте та розріжте на шматки.
- Цибулю наріжте дрібно.
- Помідори наріжте кубиками.
- Болгарський перець очистіть від насіння та наріжте кубиками.
- Гострий перець наріжте дрібно (за бажанням).
- Часник подрібніть.
- Кінзу та петрушку подрібніть.
- У каструлі з рослинною олією обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте курку і обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки.
- Додайте помідори, болгарський перець, гострий перець (за бажанням), часник, хмелі-сунелі, паприку та сіль.
- Перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні протягом 40-50 хвилин.
- Додайте кінзу та петрушку, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
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