Кращий спосіб поласувати молодою капустою — оладки: не зупинитеся, поки все не з’їсте
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Страва виходить ніжною і дуже соковитою
Без капусти важко уявити наше життя. Ми готуємо з нею улюблені голубці або гасимо з різними добавками.
Зараз розпочинається сезон молодої капусти. Разом з Ріканте Сooking пропонуємо побалувати близьких незвичайними млинцями з цього овочу. Спробувавши раз, сім’я проситиме їх знову і знову.
Як приготувати капустяні млинці
Інгредієнти на 4-6 порцій:
- 500 г нашаткованої молодої капусти;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. гранульованого часнику;
- 3 курячі яйця;
- 3 ст. 15% сметани;
- 40 г борошна;
- 20 г картопляного крохмалю;
Для соусу:
- 200 г сметани 15%;
- 1 ч. л. гранульованого часнику;
- 1 ч. л. сушеної цибулі;
- трохи подрібненої зеленої цибулі.
Спосіб приготування:
- Капусту викладаємо в глибоку миску, солимо, додаємо часник, розминаємо і залишаємо на 10 хвилин.
- В окремому посуді змішуємо яйця, борошно, крохмаль та сметану, все перемішуємо до однорідного стану.
- У тісто додаємо капусту, ретельно перемішуємо і формуємо оладки.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо оладки та обсмажуємо їх з обох боків до готовності.
- В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти для соусу, крім цибулі.
- На оладки викладаємо трохи соусу, посипаємо подрібненою цибулею і подаємо до столу.
Капусту можна дуже смачно запекти в духовці. Спробуйте, можливо, вам сподобається.