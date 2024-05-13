Кращий спосіб поласувати молодою капустою — оладки: не зупинитеся, поки все не з’їсте

Страва виходить ніжною і дуже соковитою

Без капусти важко уявити наше життя. Ми готуємо з нею улюблені голубці або гасимо з різними добавками.

Зараз розпочинається сезон молодої капусти. Разом з Ріканте Сooking пропонуємо побалувати близьких незвичайними млинцями з цього овочу. Спробувавши раз, сім’я проситиме їх знову і знову.

Як приготувати капустяні млинці

Інгредієнти на 4-6 порцій:

500 г нашаткованої молодої капусти;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. гранульованого часнику;

3 курячі яйця;

3 ст. 15% сметани;

40 г борошна;

20 г картопляного крохмалю;

Для соусу:

200 г сметани 15%;

1 ч. л. гранульованого часнику;

1 ч. л. сушеної цибулі;

трохи подрібненої зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

Капусту викладаємо в глибоку миску, солимо, додаємо часник, розминаємо і залишаємо на 10 хвилин. В окремому посуді змішуємо яйця, борошно, крохмаль та сметану, все перемішуємо до однорідного стану. У тісто додаємо капусту, ретельно перемішуємо і формуємо оладки. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо оладки та обсмажуємо їх з обох боків до готовності. В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти для соусу, крім цибулі. На оладки викладаємо трохи соусу, посипаємо подрібненою цибулею і подаємо до столу.

Капусту можна дуже смачно запекти в духовці. Спробуйте, можливо, вам сподобається.