Кращий спосіб поласувати молодою капустою — оладки: не зупинитеся, поки все не з’їсте

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрусткі оладки з молодої капусти
Хрусткі оладки з молодої капусти. Фото shuba.life

Страва виходить ніжною і дуже соковитою

Без капусти важко уявити наше життя. Ми готуємо з нею улюблені голубці або гасимо з різними добавками.

Зараз розпочинається сезон молодої капусти. Разом з Ріканте Сooking пропонуємо побалувати близьких незвичайними млинцями з цього овочу. Спробувавши раз, сім’я проситиме їх знову і знову.

Як приготувати капустяні млинці

Інгредієнти на 4-6 порцій:

  • 500 г нашаткованої молодої капусти;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. гранульованого часнику;
  • 3 курячі яйця;
  • 3 ст. 15% сметани;
  • 40 г борошна;
  • 20 г картопляного крохмалю;

Для соусу:

  • 200 г сметани 15%;
  • 1 ч. л. гранульованого часнику;
  • 1 ч. л. сушеної цибулі;
  • трохи подрібненої зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

  1. Капусту викладаємо в глибоку миску, солимо, додаємо часник, розминаємо і залишаємо на 10 хвилин.
  2. В окремому посуді змішуємо яйця, борошно, крохмаль та сметану, все перемішуємо до однорідного стану.
  3. У тісто додаємо капусту, ретельно перемішуємо і формуємо оладки.
  4. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо оладки та обсмажуємо їх з обох боків до готовності.
  5. В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти для соусу, крім цибулі.
  6. На оладки викладаємо трохи соусу, посипаємо подрібненою цибулею і подаємо до столу.

Капусту можна дуже смачно запекти в духовці. Спробуйте, можливо, вам сподобається.

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