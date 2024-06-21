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З цих двох ягід вийде неймовірний джем: поєднання, яке потішить вас взимку

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей джем виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей джем виходить дуже ароматним та смачним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Такий джем стане чудовим доповненням до млинців та інших страв.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті ягоди, які стають основою для безлічі ароматних та смачних заготовок. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати джем з порічки та полуниці, який стане чудовим доповненням до ваших сніданків, млинців, тостів або просто смачним ласощами.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

  • 500 г чорної порічки
  • 500 г полуниці
  • 500 г цукру
  • 1/2 ч. л. лимонної кислоти

Приготування:

  1. Порічку переберіть, видаліть плодоніжки та добре промийте.
  2. Полуницю переберіть, видаліть плодоніжки та добре промийте.
  3. У каструлю з товстим дном покладіть порічку, полуницю та цукор.
  4. Додайте лимонну кислоту.
  5. Перемішайте і поставте на повільний вогонь.
  6. Доведіть до кипіння, періодично знімаючи піну.
  7. Зменшіть вогонь і варіть протягом 20-30 хвилин, періодично помішуючи.
  8. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
  9. За допомогою блендера або занурювального міксера подрібніть ягоди до бажаної консистенції.
  10. Ще раз доведіть джем до кипіння і варіть протягом 5 хвилин.
  11. Розлийте гарячий джем по стерилізованих банках.
  12. Закатайте банки кришками.
  13. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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#Рецепт #Варення #їжа-Телеграф