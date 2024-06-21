З цих двох ягід вийде неймовірний джем: поєднання, яке потішить вас взимку
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Такий джем стане чудовим доповненням до млинців та інших страв.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті ягоди, які стають основою для безлічі ароматних та смачних заготовок. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати джем з порічки та полуниці, який стане чудовим доповненням до ваших сніданків, млинців, тостів або просто смачним ласощами.
Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.
Інгредієнти:
- 500 г чорної порічки
- 500 г полуниці
- 500 г цукру
- 1/2 ч. л. лимонної кислоти
Приготування:
- Порічку переберіть, видаліть плодоніжки та добре промийте.
- Полуницю переберіть, видаліть плодоніжки та добре промийте.
- У каструлю з товстим дном покладіть порічку, полуницю та цукор.
- Додайте лимонну кислоту.
- Перемішайте і поставте на повільний вогонь.
- Доведіть до кипіння, періодично знімаючи піну.
- Зменшіть вогонь і варіть протягом 20-30 хвилин, періодично помішуючи.
- Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
- За допомогою блендера або занурювального міксера подрібніть ягоди до бажаної консистенції.
- Ще раз доведіть джем до кипіння і варіть протягом 5 хвилин.
- Розлийте гарячий джем по стерилізованих банках.
- Закатайте банки кришками.
- Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.