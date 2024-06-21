З цих двох ягід вийде неймовірний джем: поєднання, яке потішить вас взимку

Такий джем стане чудовим доповненням до млинців та інших страв.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті ягоди, які стають основою для безлічі ароматних та смачних заготовок. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати джем з порічки та полуниці, який стане чудовим доповненням до ваших сніданків, млинців, тостів або просто смачним ласощами.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

500 г чорної порічки

500 г полуниці

500 г цукру

1/2 ч. л. лимонної кислоти

Приготування:

Порічку переберіть, видаліть плодоніжки та добре промийте. Полуницю переберіть, видаліть плодоніжки та добре промийте. У каструлю з товстим дном покладіть порічку, полуницю та цукор. Додайте лимонну кислоту. Перемішайте і поставте на повільний вогонь. Доведіть до кипіння, періодично знімаючи піну. Зменшіть вогонь і варіть протягом 20-30 хвилин, періодично помішуючи. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. За допомогою блендера або занурювального міксера подрібніть ягоди до бажаної консистенції. Ще раз доведіть джем до кипіння і варіть протягом 5 хвилин. Розлийте гарячий джем по стерилізованих банках. Закатайте банки кришками. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.

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