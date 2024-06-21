На Трійцю ця рибка повинна стояти у вас на столі: розкішна страва, що готується на "раз-два"

Чудова страва — риба зберігає ніжну та соковиту текстуру

Літо вже на вістрі, і це чудова можливість насолодитися не лише теплом сонця, а й ароматом свіжоприготовленої риби на природі. Ми розповідали, як смачно приготувати шашлик. Однак замість нього спробуйте приготувати смаженого коропа — це не так складно, як здається, і результат вас приємно здивує!

Для цього рецепту вам знадобиться велика сковорода. Якщо її немає, слід розрізати рибину на порційні шматки. Рибку можна готувати як на природі, поставивши сковороду на гриль, так і просто на кухні. Детальним рецептом поділились на порталі "Пані Стефа".

Інгредієнти:

1 короп

цибуля та зелень (петрушка, кріп)

пшеничне або кукурудзяне борошно

сіль

чорний перець горошком

олія для смаження

Спосіб приготування:

Підготуйте рибу. Очистіть коропа від луски, видаліть зябра та нутрощі. Гострим ножем зробіть на боках риби надрізи з інтервалом 1,5-2 см, глибиною до 1 см (але не до кінця). Посоліть і поперчіть рибу зсередини та зовні. Нафаршируйте черевце цибулею та зеленню. Залиште маринуватися мінімум на 1 годину (або більше). Розігрійте в пательні олію (її повинно бути достатньо, щоб риба "купалася" в ній). Просушіть коропа паперовим рушником і обваляйте в борошні (кукурудзяне борошно менше горить, але дає грубшу скоринку, пшеничне — навпаки). Заберіть зайве борошно. Обсмажте рибу на сильному вогні до золотистої та хрусткої скоринки з одного боку. Переверніть, підсуньте сковороду на холодніше місце на грилі і смажте ще 5-7 хвилин, притиснувши рибу лопаткою. Готового коропа викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Подавайте з цибулею, зеленню, свіжими огірками та помідорами.

Така рибка точно стане окрасою столу на Трійцю. Ми розповідали, що ще у цей день повинне стояти на святковому столі.