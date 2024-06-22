Свіжість в кожній ложці: 3 неймовірні ідеї салатів на Зелені свята

Салати за цими рецептами виходять яскравими, з ноткою автентичності

Вже в неділю, 23 червня українці відзначають велике церковне свято — Трійцю. Меню для святкового столу передбачає використання великої кількості зелені, тож у нього ідеально вписуються прості та свіжі салати з нотками автентики.

Спеціально до Трійці ми підібрали три оригінальні та яскраві рецепти. Як їх готувати, розповіли на порталі panistefa.com.

Мізерія зі свіжих огірків та бринзи за рецептом Дарії Цвєк

Цей простий, але неймовірно смачний салат — справжня класика української кухні. Свіжі огірки, ароматна бринза, ніжна сметана, пікантний кріп — все ідеально поєднується. Це не лише чудова закуска, але й вдалий весняний гарнір до м'ясних страв.

Інгредієнти:

500 г огірків

150 г бринзи

200 г сметани

пучок кропу

Спосіб приготування:

Огірки добре помити, очистити від шкірки. Нарізати тонкими скибочками. Скласти огірки в миску, не солити. Залити сметаною. Зверху посипати тертою або подрібненою бринзою. Додати подрібнений кріп. Після цього салат потрібно перемішати і одразу ж подавати до столу. Вже на столі можна трохи підсолити.

Бита мізерія

Мізерією називають простий салат з дешевих сезонних продуктів. Свіжі овочі коштують мізер, тому і мізерія. Соковиті огірки, хрусткий перець, ароматна кінза та горіховий смак арахісу — все це створює неймовірну гаму смаків. А завдяки "битим" огіркам, салат виходить неймовірно соковитим і просоченим маринадом.

Биті огірки роблять салат апетитним і промаринованим

Інгредієнти:

2 середніх огірка "з прищиками"

1/4 червоного солодкого перцю

1/8 червоного гострого перцю

пучок кінзи

сіль

1 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. сезамової олії

1 ч. л. меду

1 ст. л. очищеного товченого арахісу

Спосіб приготування:

Огірки добре помити, відрізати кінчики та плодоніжки. За допомогою овочечистки зробити легкі поздовжні смужки, не знімаючи всю шкірку. Розрізати огірки навпіл і ложечкою видалити насіння. Покласти огірки зрізом вниз на дошку. Трохи відбити їх пласкою стороною ножа, щоб вони потріскалися на довільні шматочки. Нарізати огірки поперек на шматочки, посолити і залишити на 5 хвилин, щоб пустили сік. Потім злити сік. Змішати соєвий соус, сезамову олію та мед. Нарізати кінзу й обидва перці досить крупно. З'єднати огірки з зеленню та перцями, полити заправкою та посипати арахісом.

Салат з полуниці і козячого сиру

Свіжий та яскравий салат з козячим сиром, полуницею та зеленню. За лічені хвилини можна створити вишукану та ароматну страву, яка стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

100 г козячого сиру

200 г полуниці

жменя руколи

кілька помідорів чері

кілька листочків базиліку та чебрецю

оливкова олія

чорний кунжут

Спосіб приготування:

Наріжте полуницю навпіл або на чвертки, козячий сир — скибочками, помідори чері — навпіл. Порвіть руколу, додайте листочки базиліку та чебрецю. З'єднайте всі інгредієнти в мисці. Полийте оливковою олією. Посипте чорним кунжутом. Перемішайте і насолоджуйтесь!

Ці закуски будуть вдало відтіняти основні страви і точно стануть яскравим акцентом на святковому столі. Також ми розповідали, як приготувати смачну закуску, яку подають у половинках відварених яєць.