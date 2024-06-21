Білий хліб на сухих дріжджах: ароматний та пишний

Приготування цього хліба не займе у вас багато часу та сил.

Аромат свіжоспеченого хліба – це запах затишку, тепла і домашнього вогнища. Сьогодні ми пропонуємо вам спекти білий хліб за простим рецептом, який під силу навіть початківцям. Також, радимо спробувати французькі тости з полуницею.

Цей рецепт не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Ваш дім наповниться неймовірним ароматом, а на столі з'явиться рум'яна, запашна хлібина, яка стане чудовим доповненням до будь-якої трапези. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

500 г борошна пшеничного

300 мл теплої води

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

2 ст. л. рослинної олії

Приготування:

У мисці змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль. Додайте теплу воду і рослинну олію. Замісіть тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Міску з тістом накрийте рушником і поставте в тепле місце на 1 годину, щоб тісто підійшло. Підійшовши, тісто обімніть і сформуйте з нього круглу булку. Викладіть булку у форму для випікання, застелену пергаментним папером. Накрийте рушником і знову поставте в тепле місце на 30 хвилин, щоб тісто підійшло. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте хліб протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки. Готовий хліб вийміть з духовки, дайте йому трохи охолонути, а потім наріжте скибками.

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