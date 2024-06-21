Білий хліб на сухих дріжджах: ароматний та пишний
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Приготування цього хліба не займе у вас багато часу та сил.
Аромат свіжоспеченого хліба – це запах затишку, тепла і домашнього вогнища. Сьогодні ми пропонуємо вам спекти білий хліб за простим рецептом, який під силу навіть початківцям. Також, радимо спробувати французькі тости з полуницею.
Цей рецепт не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Ваш дім наповниться неймовірним ароматом, а на столі з'явиться рум'яна, запашна хлібина, яка стане чудовим доповненням до будь-якої трапези. Про це пише Уніан.
Інгредієнти:
- 500 г борошна пшеничного
- 300 мл теплої води
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- 2 ст. л. рослинної олії
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль.
- Додайте теплу воду і рослинну олію.
- Замісіть тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук.
- Міску з тістом накрийте рушником і поставте в тепле місце на 1 годину, щоб тісто підійшло.
- Підійшовши, тісто обімніть і сформуйте з нього круглу булку.
- Викладіть булку у форму для випікання, застелену пергаментним папером.
- Накрийте рушником і знову поставте в тепле місце на 30 хвилин, щоб тісто підійшло.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Випікайте хліб протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
- Готовий хліб вийміть з духовки, дайте йому трохи охолонути, а потім наріжте скибками.
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