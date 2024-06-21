Рус

Білий хліб на сухих дріжджах: ароматний та пишний

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця випічка стане чудовою основою для бутербродів (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця випічка стане чудовою основою для бутербродів (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього хліба не займе у вас багато часу та сил.

Аромат свіжоспеченого хліба – це запах затишку, тепла і домашнього вогнища. Сьогодні ми пропонуємо вам спекти білий хліб за простим рецептом, який під силу навіть початківцям. Також, радимо спробувати французькі тости з полуницею.

Цей рецепт не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Ваш дім наповниться неймовірним ароматом, а на столі з'явиться рум'яна, запашна хлібина, яка стане чудовим доповненням до будь-якої трапези. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

  • 500 г борошна пшеничного
  • 300 мл теплої води
  • 1 ч. л. сухих дріжджів
  • 1 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 2 ст. л. рослинної олії

Приготування:

  1. У мисці змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль.
  2. Додайте теплу воду і рослинну олію.
  3. Замісіть тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук.
  4. Міску з тістом накрийте рушником і поставте в тепле місце на 1 годину, щоб тісто підійшло.
  5. Підійшовши, тісто обімніть і сформуйте з нього круглу булку.
  6. Викладіть булку у форму для випікання, застелену пергаментним папером.
  7. Накрийте рушником і знову поставте в тепле місце на 30 хвилин, щоб тісто підійшло.
  8. Розігрійте духовку до 180°C.
  9. Випікайте хліб протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
  10. Готовий хліб вийміть з духовки, дайте йому трохи охолонути, а потім наріжте скибками.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".

Теги:
#Рецепт #Хліб #їжа-Телеграф