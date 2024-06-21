Сирна запіканка з броколі: смачна та корисна страва
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Цю запіканку дуже просто та легко готувати.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжі овочі та зелень, які стають основою для безлічі легких та корисних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати ароматну запіканку, яка поєднає в собі ніжність сиру, соковитість броколі та ароматні спеції.
Інгредієнти:
- 500 г сиру твердих сортів (чеддер, гауда, пармезан)
- 400 г броколі
- 3 яйця
- 200 мл молока
- 100 г вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1/2 ч. л. мускатного горіха
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Броколі розберіть на суцвіття і відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин.
- Сир натріть на тертці.
- У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно і обсмажте протягом 1 хвилини.
- Поступово додайте молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудок. Доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню і додайте мускатний горіх, сіль та перець.
- У мисці збийте яйця і додайте тертий сир.
- Додайте до сирної маси молочний соус і добре перемішайте.
- Додайте броколі і ще раз перемішайте.
- Викладіть масу у змащену маслом форму для запікання.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
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