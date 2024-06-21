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Сирна запіканка з броколі: смачна та корисна страва

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця запіканка стане чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця запіканка стане чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цю запіканку дуже просто та легко готувати.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжі овочі та зелень, які стають основою для безлічі легких та корисних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати ароматну запіканку, яка поєднає в собі ніжність сиру, соковитість броколі та ароматні спеції.

Інгредієнти:

  • 500 г сиру твердих сортів (чеддер, гауда, пармезан)
  • 400 г броколі
  • 3 яйця
  • 200 мл молока
  • 100 г вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 1/2 ч. л. мускатного горіха
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Броколі розберіть на суцвіття і відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин.
  2. Сир натріть на тертці.
  3. У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно і обсмажте протягом 1 хвилини.
  4. Поступово додайте молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудок. Доведіть до кипіння.
  5. Зніміть з вогню і додайте мускатний горіх, сіль та перець.
  6. У мисці збийте яйця і додайте тертий сир.
  7. Додайте до сирної маси молочний соус і добре перемішайте.
  8. Додайте броколі і ще раз перемішайте.
  9. Викладіть масу у змащену маслом форму для запікання.
  10. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.

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#Рецепт #Запіканка #їжа-Телеграф