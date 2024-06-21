Сирна запіканка з броколі: смачна та корисна страва

Цю запіканку дуже просто та легко готувати.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжі овочі та зелень, які стають основою для безлічі легких та корисних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати ароматну запіканку, яка поєднає в собі ніжність сиру, соковитість броколі та ароматні спеції.

Інгредієнти:

500 г сиру твердих сортів (чеддер, гауда, пармезан)

400 г броколі

3 яйця

200 мл молока

100 г вершкового масла

2 ст. л. борошна

1/2 ч. л. мускатного горіха

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Броколі розберіть на суцвіття і відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин. Сир натріть на тертці. У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно і обсмажте протягом 1 хвилини. Поступово додайте молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудок. Доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і додайте мускатний горіх, сіль та перець. У мисці збийте яйця і додайте тертий сир. Додайте до сирної маси молочний соус і добре перемішайте. Додайте броколі і ще раз перемішайте. Викладіть масу у змащену маслом форму для запікання. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеальну формулу, як приготувати гречку. Також, ми писали, як приготувати ситний сніданок із вчорашніх макаронів.