Навіть діти будуть їсти: рецепт рисової запіканки з яблуками на сніданок

Якщо ваших дітей важко нагодувати сніданком — пропонуємо вам приготувати яблучну запіканку.

Сніданок – це найважливіший прийом їжі, який дає нам заряд енергії на весь день. Але часто буває складно придумати щось смачне та корисне, щоб нагодувати всю сім'ю. Також, пропонуємо рецепт картопляної запіканки з сиром.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом рисової запіканки з яблуками, яка стане чудовим сніданком для дітей та дорослих. Це не лише смачна та ароматна страва, але й джерело вітамінів та мікроелементів, необхідних для нашого організму.

Інгредієнти:

200 г рису

500 мл молока

1 столова ложка вершкового масла

2 столові ложки цукру

1/2 чайної ложки ванільного екстракту

1/4 чайної ложки кориці

3 яблука

2 столові ложки родзинок (за бажанням)

2 столові ложки вершкового масла для змащування форми

2 столові ложки цукру для посипання

Приготування:

Підготуємо рис. Рис промити під холодною водою до прозорої води. У каструлі закип'ятити молоко, додати вершкове масло, цукор, ванільний екстракт та корицю. Всипати в кипляче молоко промитий рис. Зменшити вогонь, накрити кришкою та варити протягом 20 хвилин, або до готовності рису. Підготуємо яблука. Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати кубиками. Родзинки (за бажанням) промити та обсушити. Змішати рис з яблуками та родзинками (за бажанням). Змастити форму для запікання вершковим маслом. Викласти рисово-яблучну суміш у форму. Посипати запіканку цукром. Випікати запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, або до золотистого кольору. Дати запіканці трохи охолонути перед сервіруванням.

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