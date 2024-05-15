Навіть діти будуть їсти: рецепт рисової запіканки з яблуками на сніданок
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Якщо ваших дітей важко нагодувати сніданком — пропонуємо вам приготувати яблучну запіканку.
Сніданок – це найважливіший прийом їжі, який дає нам заряд енергії на весь день. Але часто буває складно придумати щось смачне та корисне, щоб нагодувати всю сім'ю. Також, пропонуємо рецепт картопляної запіканки з сиром.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом рисової запіканки з яблуками, яка стане чудовим сніданком для дітей та дорослих. Це не лише смачна та ароматна страва, але й джерело вітамінів та мікроелементів, необхідних для нашого організму.
Інгредієнти:
- 200 г рису
- 500 мл молока
- 1 столова ложка вершкового масла
- 2 столові ложки цукру
- 1/2 чайної ложки ванільного екстракту
- 1/4 чайної ложки кориці
- 3 яблука
- 2 столові ложки родзинок (за бажанням)
- 2 столові ложки вершкового масла для змащування форми
- 2 столові ложки цукру для посипання
Приготування:
- Підготуємо рис. Рис промити під холодною водою до прозорої води. У каструлі закип'ятити молоко, додати вершкове масло, цукор, ванільний екстракт та корицю.
- Всипати в кипляче молоко промитий рис. Зменшити вогонь, накрити кришкою та варити протягом 20 хвилин, або до готовності рису.
- Підготуємо яблука. Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати кубиками. Родзинки (за бажанням) промити та обсушити.
- Змішати рис з яблуками та родзинками (за бажанням).
- Змастити форму для запікання вершковим маслом. Викласти рисово-яблучну суміш у форму.
- Посипати запіканку цукром.
- Випікати запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, або до золотистого кольору.
- Дати запіканці трохи охолонути перед сервіруванням.
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