Даже дети будут есть: рецепт рисовой запеканки с яблоками на завтрак

Если ваших детей трудно накормить завтраком – предлагаем вам приготовить яблочную запеканку.

Завтрак – это самый важный прием пищи, который дает нам заряд энергии на весь день. Но часто бывает сложно придумать что-нибудь вкусное и полезное, чтобы накормить всю семью. Также, предлагаем рецепт картофельной запеканки с творогом.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом рисовой запеканки с яблоками, которая станет отличным завтраком для детей и взрослых. Это не только вкусное и ароматное блюдо, но источник витаминов и микроэлементов, необходимых для нашего организма.

Ингредиенты:

200 г риса

500 мл молока

1 столовая ложка сливочного масла

2 столовые ложки сахара

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1/4 чайной ложки корицы

3 яблока

2 столовые ложки изюма (по желанию)

2 столовые ложки сливочного масла для смазывания формы

2 столовые ложки сахара для посыпки

Приготовление:

Подготовим рис. Рис промыть под прохладной водой до прозрачной воды. В кастрюле вскипятить молоко, добавить сливочное масло, сахар, ванильный экстракт и корицу. Всыпать в кипящее молоко промытый рис. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить в течение 20 минут или до готовности риса. Подготовим яблоки. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, порезать кубиками. Изюм (по желанию) промыть и обсушить. Смешать рис с яблоками и изюмом (по желанию). Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить рисово-яблочную смесь в форму. Посыпать запеканку сахаром. Выпекать запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут или до золотистого цвета. Дать запеканцы немного остыть перед сервировкой.

Раньше мы писали, как приготовить шашлык в маринаде из чая. Также предлагаем рецепт котлет с рисом.