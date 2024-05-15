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Даже дети будут есть: рецепт рисовой запеканки с яблоками на завтрак

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Запеканка получается очень вкусной и ароматной (изображение создано с помощью ИИ)
Запеканка получается очень вкусной и ароматной (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если ваших детей трудно накормить завтраком – предлагаем вам приготовить яблочную запеканку.

Завтрак – это самый важный прием пищи, который дает нам заряд энергии на весь день. Но часто бывает сложно придумать что-нибудь вкусное и полезное, чтобы накормить всю семью. Также, предлагаем рецепт картофельной запеканки с творогом.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом рисовой запеканки с яблоками, которая станет отличным завтраком для детей и взрослых. Это не только вкусное и ароматное блюдо, но источник витаминов и микроэлементов, необходимых для нашего организма.

Ингредиенты:

  • 200 г риса
  • 500 мл молока
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки корицы
  • 3 яблока
  • 2 столовые ложки изюма (по желанию)
  • 2 столовые ложки сливочного масла для смазывания формы
  • 2 столовые ложки сахара для посыпки

Приготовление:

  1. Подготовим рис. Рис промыть под прохладной водой до прозрачной воды. В кастрюле вскипятить молоко, добавить сливочное масло, сахар, ванильный экстракт и корицу.
  2. Всыпать в кипящее молоко промытый рис. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить в течение 20 минут или до готовности риса.
  3. Подготовим яблоки. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, порезать кубиками. Изюм (по желанию) промыть и обсушить.
  4. Смешать рис с яблоками и изюмом (по желанию).
  5. Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить рисово-яблочную смесь в форму.
  6. Посыпать запеканку сахаром.
  7. Выпекать запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут или до золотистого цвета.
  8. Дать запеканцы немного остыть перед сервировкой.

Раньше мы писали, как приготовить шашлык в маринаде из чая. Также предлагаем рецепт котлет с рисом.

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