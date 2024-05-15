Даже дети будут есть: рецепт рисовой запеканки с яблоками на завтрак
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Если ваших детей трудно накормить завтраком – предлагаем вам приготовить яблочную запеканку.
Завтрак – это самый важный прием пищи, который дает нам заряд энергии на весь день. Но часто бывает сложно придумать что-нибудь вкусное и полезное, чтобы накормить всю семью. Также, предлагаем рецепт картофельной запеканки с творогом.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом рисовой запеканки с яблоками, которая станет отличным завтраком для детей и взрослых. Это не только вкусное и ароматное блюдо, но источник витаминов и микроэлементов, необходимых для нашего организма.
Ингредиенты:
- 200 г риса
- 500 мл молока
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 2 столовые ложки сахара
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки корицы
- 3 яблока
- 2 столовые ложки изюма (по желанию)
- 2 столовые ложки сливочного масла для смазывания формы
- 2 столовые ложки сахара для посыпки
Приготовление:
- Подготовим рис. Рис промыть под прохладной водой до прозрачной воды. В кастрюле вскипятить молоко, добавить сливочное масло, сахар, ванильный экстракт и корицу.
- Всыпать в кипящее молоко промытый рис. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить в течение 20 минут или до готовности риса.
- Подготовим яблоки. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, порезать кубиками. Изюм (по желанию) промыть и обсушить.
- Смешать рис с яблоками и изюмом (по желанию).
- Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить рисово-яблочную смесь в форму.
- Посыпать запеканку сахаром.
- Выпекать запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут или до золотистого цвета.
- Дать запеканцы немного остыть перед сервировкой.
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