Досить додавати в котлети хліб: вони вийдуть соковитішими, якщо додати інші продукти

Ці продукти зроблять котлети більш корисними та вітамінними.

Соковиті, ніжні котлетки давно увійшла до нашого життя. Як правило, їх готують із м’ясного фаршу, змішуючи його із звичайним хлібом. Можливо, такий хитрий рецепт з’явився під час СРСР, щоби збільшити кількість котлет на тарілках.

Однак хліб у котлетах виконує важливу роль – саме завдяки йому ці м’ясні кульки стають соковитими та пишними. Однак не тільки хліб може впоратися з цим завданням. Разом з "Важливо знати" розповімо про менш калорійні продукти, які можна додати до фаршу, щоб котлетки вийшли смачним.

Що додати у фарш для котлет крім хліба

Відмінною та корисною заміною хліба може бути капуста. Цей овоч чудово утримує всередині котлети м’ясний сік і додає страви соковитості. Крім того, перемелена в блендері або пропущена через м’ясорубку капуста додасть ще й пікантності смаку.

Звичайно ж, взимку кабачки дорогі, але влітку це чудова "компанія" фаршу. Молодий овоч можна просто натерти та відправити до м’яса, а зі старого кабачка краще заздалегідь зняти шкірку та видалити насіння.

Ще один чудовий замінник хліба — картопляне пюре. Воно також зробить котлетки більш корисними, пишними та соковитими.

Раніше ми розповідали, що допоможе зробити котлети соковитими звичайна сметана. Ви оближете після таких биточків тарілку.