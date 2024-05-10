От такого бургера не будет тяжело: оригинальный рецепт, который можно воспроизвести за несколько минут (видео)
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Простой рецепт сытного обеда
Мы рассказывали, что следует добавить в котлеты для особой сочности. Теперь делимся рецептом замечательного бургера в лаваше. Кушанье получается сытным, но благодаря использованию лаваша оно остается легким.
Благодаря простоте приготовления и скорости этот рецепт может стать вашим любимым. Как его приготовить, рассказал известный повар Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 500 г фарша (свинина или говядина)
- соль по вкусу
Для начинки:
- 2 лаваши
- 100 г твердого сыра
- 1/2 синего лука
- пучок свежей зелени (петрушка, укроп)
- 1 помидор
- 1 маринованный огурец
Для соуса:
- 2 ст. л. майонеза
- 1 ст. л. кетчупа
- 1 ч. л. горчицы
- 1/2 ч. л. паприки
Способ приготовления:
- Посолите фарш и тщательно перемешайте. Сформируйте котлету. Обжарьте ее на сковороде по бокам до золотистого цвета.
- Нарежьте сыр тонкими ломтиками. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Зелень измельчите. Помидор нарежьте кружочками. Маринованный огурец нарежьте кружочками.
- Приготовьте соус. Для этого смешайте майонез, кетчуп, горчицу и паприку.
- Разверните лаваш и разрежьте его пополам. На одну половину лаваша выложите соус, котлету, творог.
- На вторую половину – синий лук, зелень, помидор и огурец. Накройте начинкой котлета.
- Заверните лаваш конвертиком, как показано на видео. Обжарьте его на сухой сковороде по бокам до хрустящей корочки.
Подавайте бургер в лаваше горячим, дополнив его любимыми овощами или соусом. Также мы рассказывали, какие компоненты не следует добавлять в шашлык.