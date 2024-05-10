От такого бургера не будет тяжело: оригинальный рецепт, который можно воспроизвести за несколько минут (видео)

Простой рецепт сытного обеда

Мы рассказывали, что следует добавить в котлеты для особой сочности. Теперь делимся рецептом замечательного бургера в лаваше. Кушанье получается сытным, но благодаря использованию лаваша оно остается легким.

Благодаря простоте приготовления и скорости этот рецепт может стать вашим любимым. Как его приготовить, рассказал известный повар Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

500 г фарша (свинина или говядина)

соль по вкусу

Для начинки:

2 лаваши

100 г твердого сыра

1/2 синего лука

пучок свежей зелени (петрушка, укроп)

1 помидор

1 маринованный огурец

Для соуса:

2 ст. л. майонеза

1 ст. л. кетчупа

1 ч. л. горчицы

1/2 ч. л. паприки

Способ приготовления:

Посолите фарш и тщательно перемешайте. Сформируйте котлету. Обжарьте ее на сковороде по бокам до золотистого цвета. Нарежьте сыр тонкими ломтиками. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами. Зелень измельчите. Помидор нарежьте кружочками. Маринованный огурец нарежьте кружочками. Приготовьте соус. Для этого смешайте майонез, кетчуп, горчицу и паприку. Разверните лаваш и разрежьте его пополам. На одну половину лаваша выложите соус, котлету, творог. На вторую половину – синий лук, зелень, помидор и огурец. Накройте начинкой котлета. Заверните лаваш конвертиком, как показано на видео. Обжарьте его на сухой сковороде по бокам до хрустящей корочки.

Подавайте бургер в лаваше горячим, дополнив его любимыми овощами или соусом. Также мы рассказывали, какие компоненты не следует добавлять в шашлык.