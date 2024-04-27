У чому не можна маринувати м’ясо: два невдалі компоненти, які всі додають

Як приготувати смачний маринад для шашлику

Ми розповідали про помилки, через які м’ясо стає жорстким. Маринад — це основа смачного та соковитого шашлику. Проте, існують інгредієнти, які псують його смак та текстуру.

Попри це, вони часто зустрічаються в рецептах маринаду. Telegraf розповідає, чому варто уникати під час приготування шашлику оцту та майонезу.

Чому не варто лити оцет в маринад

З цим компонентом дуже легко переборщити, а це точно зробить м'ясо кислим та жорстким. Насправді, оцет не розм'якшує м'ясо. Якщо ж залишити його більше, ніж на кілька годин, то шматки стануть ще жорсткішими. Якщо хочете додати кислоти, використовуйте лимонний сік, який додасть й екзотичного аромату.

Чому майонез — невдала основа для маринування

Майонез може здатися вдалим вибором, адже він є у кожному холодильнику. Однак це рішення хибне. Майонез не надасть м’ясу жодного смаку, лише зробить його жирнішим. Крім того, не варто забувати, що це холодний соус, його кладуть в салати та закуски, які не розігріваються. При високих температурах хороший домашній майонез просто розшарується на олію та яєчний жовток. З магазинним такого не станеться, однак і смаку жодного м’ясу він не надасть.

Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати смачний та соковитий шашлик, який порадує вас та ваших близьких. Також ми розповідали про важливу помилку у приготуванні холодцю.