Холодець, як сльоза: унікальний "нічний" рецепт, з яким страва виходить розкішною

Робіть так — і страва буде прозорою

Ми розповідали, як швидко підготувати капустяне листя на голубці. Ще одна популярна українська святкова страва — холодець. Розповідаємо, як приготувати його особливо смачно.

Приготувати його зовсім не складно, особливо якщо знати секрети прозорого бульйону та насиченого смаку. Рецептом поділились на порталі "Господинька". Можна залити страву наніч і вже зранку подавати.

Інгредієнти:

1 півник

1 ніжка свині

1 рулька (або інші частини м'яса за вашим бажанням)

6 л води

5 цибулин

2 моркви

3-4 лаврових листки

10-15 горошин чорного перцю

2 ст. л. солі

часник до смаку

Спосіб приготування:

Ретельно промийте м'ясо холодною водою. Покладіть м'ясо в каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть протягом 10 хвилин, знімаючи піну, що утворюється. Злийте перший бульйон. Залийте м'ясо чистою водою, доведіть до кипіння і знову зніміть піну. Додайте очищену цибулю, моркву, лаврові листки, сіль та перець горошком. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою та варіть протягом 6 годин. Дістаньте з бульйону м'ясо та овочі. Охолодіть їх. Продавіть часник через прес, змішайте з 2 ст. л. солі та залиште на 10-15 хвилин, щоб він просочився. Процідіть бульйон через сито або марлю, щоб видалити всі дрібні частинки. Відокреміть м'ясо від кісток і хрящів, розріжте на дрібні шматочки. Розкладіть м'ясо по тарілках. Обережно зніміть з поверхні бульйону зайвий жир за допомогою паперових рушників. Залийте м'ясо в тарілках процідженим бульйоном. Для святкового вигляду прикрасьте холодець скибочками вареної моркви.

Залиште холодець у холодильнику до повного застигання. Через 5-7 годин його можна буде куштувати. Також ми ділились рецептом цікавої варіації старого салату "Шуба".