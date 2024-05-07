Холодець, як сльоза: унікальний "нічний" рецепт, з яким страва виходить розкішною
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Робіть так — і страва буде прозорою
Ми розповідали, як швидко підготувати капустяне листя на голубці. Ще одна популярна українська святкова страва — холодець. Розповідаємо, як приготувати його особливо смачно.
Приготувати його зовсім не складно, особливо якщо знати секрети прозорого бульйону та насиченого смаку. Рецептом поділились на порталі "Господинька". Можна залити страву наніч і вже зранку подавати.
Інгредієнти:
- 1 півник
- 1 ніжка свині
- 1 рулька (або інші частини м'яса за вашим бажанням)
- 6 л води
- 5 цибулин
- 2 моркви
- 3-4 лаврових листки
- 10-15 горошин чорного перцю
- 2 ст. л. солі
- часник до смаку
Спосіб приготування:
- Ретельно промийте м'ясо холодною водою. Покладіть м'ясо в каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть протягом 10 хвилин, знімаючи піну, що утворюється. Злийте перший бульйон.
- Залийте м'ясо чистою водою, доведіть до кипіння і знову зніміть піну. Додайте очищену цибулю, моркву, лаврові листки, сіль та перець горошком.
- Зменшіть вогонь, накрийте кришкою та варіть протягом 6 годин. Дістаньте з бульйону м'ясо та овочі. Охолодіть їх.
- Продавіть часник через прес, змішайте з 2 ст. л. солі та залиште на 10-15 хвилин, щоб він просочився. Процідіть бульйон через сито або марлю, щоб видалити всі дрібні частинки.
- Відокреміть м'ясо від кісток і хрящів, розріжте на дрібні шматочки. Розкладіть м'ясо по тарілках. Обережно зніміть з поверхні бульйону зайвий жир за допомогою паперових рушників.
- Залийте м'ясо в тарілках процідженим бульйоном. Для святкового вигляду прикрасьте холодець скибочками вареної моркви.
Залиште холодець у холодильнику до повного застигання. Через 5-7 годин його можна буде куштувати. Також ми ділились рецептом цікавої варіації старого салату "Шуба".