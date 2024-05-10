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Досить пити розчинну каву — спечіть її: рецепт — мрія будь-якого ласуна

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайне кавове вівсяне печиво
Незвичайне кавове вівсяне печиво. Фото shuba.life

Заряд бадьорості з самого ранку

Ароматна, ніжна кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Він розслаблює, заряджає енергією на весь день та поєднує людей.

Сьогодні ми з Shuba не готуватимемо напій з кави, а… спечемо з нього м’яке вівсяне печиво. Завдяки вівсяним пластівцям у десерту буде приємна жувальна структура, а суміш цукрової пудри та коричневого цукру зробить це печиво досить солодким.

Як приготувати кавове вівсяне печиво

Інгредієнти на 6 порцій:

  • борошно пшеничне — 170 г;
  • пластівці вівсяні — 85 г;
  • сода харчова — 3 г;
  • сіль — 3 г;
  • кориця — 1 г;
  • масло вершкове 73% — 170 г;
  • цукор очеретяний коричневий — 50 г;
  • цукрова пудра — 60 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • ванільний екстракт — 6 мл;
  • розчинна кава — 12 г;
  • мелені горіхи — 75 г.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо борошно, вівсяні пластівці, соду, сіль та корицю.
  2. В окремому посуді змішуємо розтоплене вершкове масло, коричневий цукор та цукрову пудру.
  3. В отриману масу додаємо ванільний екстракт, яйце та розчинну каву. Сюди ж відправляємо вівсяну суміш, подрібнені горіхи, ретельно перемішуємо і формуємо печиво.
  4. Викладаємо його на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

Готове печиво даємо трохи охолонути. Подаємо з улюбленим напоєм.

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