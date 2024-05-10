Досить пити розчинну каву — спечіть її: рецепт — мрія будь-якого ласуна
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Заряд бадьорості з самого ранку
Ароматна, ніжна кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Він розслаблює, заряджає енергією на весь день та поєднує людей.
Сьогодні ми з Shuba не готуватимемо напій з кави, а… спечемо з нього м’яке вівсяне печиво. Завдяки вівсяним пластівцям у десерту буде приємна жувальна структура, а суміш цукрової пудри та коричневого цукру зробить це печиво досить солодким.
Як приготувати кавове вівсяне печиво
Інгредієнти на 6 порцій:
- борошно пшеничне — 170 г;
- пластівці вівсяні — 85 г;
- сода харчова — 3 г;
- сіль — 3 г;
- кориця — 1 г;
- масло вершкове 73% — 170 г;
- цукор очеретяний коричневий — 50 г;
- цукрова пудра — 60 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- ванільний екстракт — 6 мл;
- розчинна кава — 12 г;
- мелені горіхи — 75 г.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо борошно, вівсяні пластівці, соду, сіль та корицю.
- В окремому посуді змішуємо розтоплене вершкове масло, коричневий цукор та цукрову пудру.
- В отриману масу додаємо ванільний екстракт, яйце та розчинну каву. Сюди ж відправляємо вівсяну суміш, подрібнені горіхи, ретельно перемішуємо і формуємо печиво.
- Викладаємо його на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.
Готове печиво даємо трохи охолонути. Подаємо з улюбленим напоєм.