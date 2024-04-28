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Вишуканості кави додасть один продукт: спробуйте — вийде смачніше, ніж кав’ярні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вам сподобається кава ще більше
Вам сподобається кава ще більше. Фото Freepik

Так улюблений напій ви ще не пив

Мабуть, ароматна кава — один із найпопулярніших у світі напій. Його п’ють на сніданок, в обід та на вечерю, на каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Здається, без цього атрибуту сучасного життя — нікуди.

Існує неймовірна кількість рецептів його приготування: хтось готує його в кавомашині, а хтось у турці. Хтось п’є із цукром, хтось із молоком, медом, сіллю чи апельсиновим соком. Його п’ють гарячим чи холодним — у будь-якому вигляді він бадьорить і підіймає настрій. Однак існує один незвичайний інгредієнт, який зробить смак кави більш вишуканою та витонченою. Разом з Ukr.Media поділимося рецептом.

Як зробити смак кави яскравішим

В це складно повірити, але вам допоможе невелика кількість волоських горіхів або горіхів кеш'ю. Слід їх подрібнити в кавомолці до борошна. Отриманий горіховий порошок необхідно змішати з меленою кавою. Далі необхідно приготувати напій звичним способом – у турці чи кавомашині.

Горіхові нотки допоможуть позбутися можливої кислинки. Також ваш напій вийде з неповторним смаком та ароматом.

Таку каву можна подавати з улюбленим печивом. Вийде неповторно.

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#Кава #Горіхи #Лайфхак