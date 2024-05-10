Хватит пить растворимый кофе - испеките его: рецепт - мечта любого сладкоежки

Заряд бодрости с самого утра

Ароматный, нежный кофе — один из самых популярных напитков в мире. Он расслабляет, заряжает энергией на весь день и объединяет людей.

Сегодня мы с Shuba не будем готовить напиток из кофе, а… испечем из него мягкое овсяное печенье. Благодаря овсяным хлопьям у десерта будет приятная жевательная структура, а смесь сахарной пудры и коричневого сахара сделает это печенье достаточно сладким.

Как приготовить кофейное овсяное печенье

Ингредиенты на 6 порций:

мука пшеничная — 170 г;

хлопья овсяные — 85 г;

сода пищевая — 3 г;

соль — 3 г;

корица — 1 г;

масло сливочное 73% — 170 г;

сахар тростниковый коричневый — 50 г;

сахарная пудра — 60 г;

яйца куриные — 1 шт.;

ванильный экстракт — 6 мл;

растворимый кофе — 12 г;

молотые орехи — 75 г.

Способ приготовления:

В миске смешиваем муку, овсяные хлопья, соду, соль и корицу. В отдельной посуде смешиваем растопленное сливочное масло, коричневый сахар и сахарную пудру. В полученную массу добавляем ванильный экстракт, яйцо и растворимый кофе. Сюда же отправляем овсяную смесь, измельченные орехи, все тщательно перемешиваем и формируем печенье. Выкладываем его на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Готовому печенью даем немного остыть. Подаем с любимым напитком.