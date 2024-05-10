Хватит пить растворимый кофе - испеките его: рецепт - мечта любого сладкоежки
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Заряд бодрости с самого утра
Ароматный, нежный кофе — один из самых популярных напитков в мире. Он расслабляет, заряжает энергией на весь день и объединяет людей.
Сегодня мы с Shuba не будем готовить напиток из кофе, а… испечем из него мягкое овсяное печенье. Благодаря овсяным хлопьям у десерта будет приятная жевательная структура, а смесь сахарной пудры и коричневого сахара сделает это печенье достаточно сладким.
Как приготовить кофейное овсяное печенье
Ингредиенты на 6 порций:
- мука пшеничная — 170 г;
- хлопья овсяные — 85 г;
- сода пищевая — 3 г;
- соль — 3 г;
- корица — 1 г;
- масло сливочное 73% — 170 г;
- сахар тростниковый коричневый — 50 г;
- сахарная пудра — 60 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- ванильный экстракт — 6 мл;
- растворимый кофе — 12 г;
- молотые орехи — 75 г.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем муку, овсяные хлопья, соду, соль и корицу.
- В отдельной посуде смешиваем растопленное сливочное масло, коричневый сахар и сахарную пудру.
- В полученную массу добавляем ванильный экстракт, яйцо и растворимый кофе. Сюда же отправляем овсяную смесь, измельченные орехи, все тщательно перемешиваем и формируем печенье.
- Выкладываем его на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
Готовому печенью даем немного остыть. Подаем с любимым напитком.