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Навіщо додавати в каву лід: хитрість, про яку знають не всі баристи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблений напій стане ще смачнішим
Улюблений напій стане ще смачнішим. Фото Meta.ua

Усі будуть у захваті від результату

У багатьох ранок починається з чашки улюбленої кави. Цей напій з яскравим ароматом і насиченим смаком не тільки бадьорить, але й приносить масу задоволення.

Безумовно, кулінари вже вигадали безліч незвичайних рецептів приготування кави. Проте особливо досвідчені кавомани додають у цей напій лід. Навіщо вони це роблять, розповімо разом із Ukr.Media.

Навіщо додавати лід у каву

По-перше, щоб напій швидше охолонув. Ця хитрість допоможе у спеку або у разі, якщо немає часу чекати на охолодження кави.

Також крига допоможе зробити розвести напій і зробити його менш міцним. Лід буде повільно танути і розбавляти каву, роблячи її м’якшою та приємнішою на смак.

Додавання льоду в каву може також змінити його текстуру та консистенцію. Цей продукт створює прохолодний та освіжаючий ефект і робить напій приємнішим та цікавішим.

Також додавання льоду до кави відкриває нові можливості для експериментів зі смаком. Наприклад, можна приготувати холодну каву з фруктовими сиропами, молоком та іншими смаками, створюючи унікальні та оригінальні смакові комбінації.

Розповідаємо, як можна використовувати у побуті кавову гущу. Ви будете здивовані результатом.

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#Кава #Лайфхак