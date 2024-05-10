Для тих, у кого залишилася паска: готуємо незвичайну ліниву шарлотку

Вам не доведеться возитися з тістом та борошном

До Великодня кожен кулінар випікав неймовірну кількість смачних пасок. Швидше за все, не всі вони з’їли.

Що робити, якщо не доїли святкову випічку? Разом зі Smachno пропонуємо приготувати незвичайну ліниву шарлотку із залишків паски. Близькі ніколи не здогадаються, з чого приготовлена смакота.

Як приготувати ліниву шарлотку

Інгредієнти:

черства паска;

яблука – 2 шт.;

курячі яйця – 2 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сухарі мелені – 1 ст. л.;

маргарин – 1 ст. л.;

чорнослив — 0,5 склянки;

горіхи – 0,5 склянки;

молоко – 1,5 склянки.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Яблука очищаємо від шкірки та видаляємо серцевину, нарізаємо скибочками. Чорнослив відварюємо, видаляємо кісточки та нарізаємо соломкою. Все змішуємо, додаємо подрібнені горіхи та ретельно все перемішуємо. Курячі яйця розтираємо з цукром, додаємо в отриману суміш молоко і змочуємо в ній нарізану шматочками паску. Форму для випікання змащуємо маргарином і посипаємо меленими сухарями. На дно і стінки форми викладаємо шматочками паски (необхідно залишити небагато). Вгорі викладаємо суміш з горіхів, яблук та чорносливу. Накриваємо скибочками, що залишилися, паски, виливаємо яєчно-молочну суміш і відправляємо в духовку на 20-30 хвилин.

А якщо залишилися яйця, можна приготувати з ними ситний м’ясний салат. Це чудовий спосіб "продовжити життя" яйцям після свят.