Відмінний спосіб використати "зайві" яйця: рецепт салату, з яким ви забудете про голод
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Ця страва і наситить, і бюджет заощадить
Залишилися після Паски з такою любов’ю приготовані крашанки ? Пропонуємо відмінний варіант для сімейного обіду або вечері – свіжий та поживний салат.
Для цієї страви Shuba радить вибрати саме куряче філе і запекти його в духовці, проте можна замінити його копченою куркою або будь-яким іншим м’ясом до смаку. Заправити салат можна не лише сметаною, а й майонезом чи грецьким йогуртом. Пекінську капусту за бажання можна замінити листям салату чи звичайною капустою.
Як приготувати м'ясний салат з яйцями та сухариками
Інгредієнти на 2 порції:
- капуста пекінська — 150 г;
- куряче філе — 300 г;
- томати чері — 150 г;
- сир твердий — 80 г;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- сухарики — 50 г;
- сіль — до свого смаку;
- сметана — 60 г.
Спосіб приготування:
- Ретельно миємо та сушимо паперовими рушниками куряче філе, прибираємо зайвий жир, солимо та перчимо. Загортаємо його у фольгу і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Нарізаємо невеликими кубиками.
- Пекінську капусту нарізаємо невеликими кубиками. Чистимо відварені яйця та нарізаємо їх кубиками. Так само подрібнюємо і чері. Твердий сир натираємо на великій тертці.
- У великій мисці змішуємо курку, тертий твердий сир, пекінську капусту, помідори та яйця. Солимо, заправляємо сметаною і все ретельно перемішуємо.
До готової страви додаємо сухарики. Подаємо салат з улюбленим гарніром.