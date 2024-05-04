Відмінний спосіб використати "зайві" яйця: рецепт салату, з яким ви забудете про голод

Ця страва і наситить, і бюджет заощадить

Залишилися після Паски з такою любов’ю приготовані крашанки ? Пропонуємо відмінний варіант для сімейного обіду або вечері – свіжий та поживний салат.

Для цієї страви Shuba радить вибрати саме куряче філе і запекти його в духовці, проте можна замінити його копченою куркою або будь-яким іншим м’ясом до смаку. Заправити салат можна не лише сметаною, а й майонезом чи грецьким йогуртом. Пекінську капусту за бажання можна замінити листям салату чи звичайною капустою.

Як приготувати м'ясний салат з яйцями та сухариками

Інгредієнти на 2 порції:

капуста пекінська — 150 г;

куряче філе — 300 г;

томати чері — 150 г;

сир твердий — 80 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

сухарики — 50 г;

сіль — до свого смаку;

сметана — 60 г.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо та сушимо паперовими рушниками куряче філе, прибираємо зайвий жир, солимо та перчимо. Загортаємо його у фольгу і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Нарізаємо невеликими кубиками. Пекінську капусту нарізаємо невеликими кубиками. Чистимо відварені яйця та нарізаємо їх кубиками. Так само подрібнюємо і чері. Твердий сир натираємо на великій тертці. У великій мисці змішуємо курку, тертий твердий сир, пекінську капусту, помідори та яйця. Солимо, заправляємо сметаною і все ретельно перемішуємо.

До готової страви додаємо сухарики. Подаємо салат з улюбленим гарніром.