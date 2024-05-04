Наші бабусі пекли паски саме так: перевірений рецепт, який точно вийде

Вийде пишною, ніжною та смачною

Кулінари придумали неймовірну кількість різноманітних пасок до великоднього столу: і дріжджові, і бездріжджові, і випічка в мікрохвильовій печі, і різні сирні десерти. Однак кожен кулінар хоче, щоб у нього в закладках був перевірений рецепт паски.

Разом із Shuba поділимося саме рецептом паски, за яким готували ще наші бабусі. Вона не вимагає великої кількості інгредієнтів, проте вийде неймовірно смачною та пишною.

Як приготувати паску за традиційним рецептом

Інгредієнти на 4 порції:

молоко 2,5% — 500 мл;

цукор — 400 г;

пресовані дріжджі — 50 г;

борошно пшеничне — 1 кг;

масло вершкове 73% — 100 г;

маргарин — 100 г;

яйця курячі — 5 шт.;

цукор ванільний — 20 г;

родзинки — 200 р.

Спосіб приготування:

Половину молока нагріваємо до теплого стану, додаємо дріжджі, половину цукру, 100 г борошна, перемішуємо до однорідного стану та залишаємо опару бродити в теплому місці на 1 годину. В окремому посуді змішуємо цукор і яйця, що залишився. Отриману масу збиваємо до пишної піни та вливаємо в опару. Туди ж додаємо інгредієнти, що залишилися, і замішуємо м’яке тісто. Накриваємо його рушником і відправляємо у тепле місце на годину, щоб воно підійшло. Через зазначений час обминаємо тісто, розкладаємо його у форми та залишаємо на 15 хвилин для підйому. Після відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Готову паску прикрашаємо домашньою глазур’ю. Випічка вийде фантастичною.