Не викидайте черству паску в смітник: з неї вийдуть фантастичні мафіни
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Незвичайний спосіб використання черствої випічки
Багато кулінарів до Великодня приготували велику кількість найрізноманітніших пасок. Проте за свято не всі їх з’їли. Якщо не хочеться викидати з такою любов’ю виготовлену випічку, тоді цей рецепт точно знадобиться.
Сьогодні разом із "Мета" ми приготуємо з черствої паски мафіни з ягодами. До речі, це також відмінний спосіб використання заморожених ягід, що залишилися в морозилці. Такі мафіни — це не лише дуже смачно, а ще й бюджетно.
Як приготувати мафіни з чорницею
Інгредієнти:
- 400 г паски;
- 150 г чорниці чи інших заморожених ягід;
- 4 курячі яйця;
- 400 мл молока;
- 4 ст. л. цукру;
- 1/2 ч. л. меленої кориці.
Спосіб приготування
- Нарізаємо кубиками паску.
- В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та щіпкою солі. Туди ж вливаємо молоко і все ретельно перемішуємо.
- Отриману яєчно-молочну суміш разом з ягодами та щіпкою кориці відправляємо до підготовленої ремні. Залишаємо на 10 хвилин.
- Форми для маффінів змащуємо вершковим маслом і присипте їх крихтою. Виливаємо хлібну масу і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин.
Готові мафіни подаємо з улюбленою кавою. Смачного.