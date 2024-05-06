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Не викидайте черству паску в смітник: з неї вийдуть фантастичні мафіни

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Маффіни з паски з ягодами
Маффіни з паски з ягодами. Фото babusyni-retsepty

Незвичайний спосіб використання черствої випічки

Багато кулінарів до Великодня приготували велику кількість найрізноманітніших пасок. Проте за свято не всі їх з’їли. Якщо не хочеться викидати з такою любов’ю виготовлену випічку, тоді цей рецепт точно знадобиться.

Сьогодні разом із "Мета" ми приготуємо з черствої паски мафіни з ягодами. До речі, це також відмінний спосіб використання заморожених ягід, що залишилися в морозилці. Такі мафіни — це не лише дуже смачно, а ще й бюджетно.

Як приготувати мафіни з чорницею

Інгредієнти:

  • 400 г паски;
  • 150 г чорниці чи інших заморожених ягід;
  • 4 курячі яйця;
  • 400 мл молока;
  • 4 ст. л. цукру;
  • 1/2 ч. л. меленої кориці.

Спосіб приготування

  1. Нарізаємо кубиками паску.
  2. В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та щіпкою солі. Туди ж вливаємо молоко і все ретельно перемішуємо.
  3. Отриману яєчно-молочну суміш разом з ягодами та щіпкою кориці відправляємо до підготовленої ремні. Залишаємо на 10 хвилин.
  4. Форми для маффінів змащуємо вершковим маслом і присипте їх крихтою. Виливаємо хлібну масу і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин.

Готові мафіни подаємо з улюбленою кавою. Смачного.

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