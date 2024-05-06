Не викидайте черству паску в смітник: з неї вийдуть фантастичні мафіни

Незвичайний спосіб використання черствої випічки

Багато кулінарів до Великодня приготували велику кількість найрізноманітніших пасок. Проте за свято не всі їх з’їли. Якщо не хочеться викидати з такою любов’ю виготовлену випічку, тоді цей рецепт точно знадобиться.

Сьогодні разом із "Мета" ми приготуємо з черствої паски мафіни з ягодами. До речі, це також відмінний спосіб використання заморожених ягід, що залишилися в морозилці. Такі мафіни — це не лише дуже смачно, а ще й бюджетно.

Як приготувати мафіни з чорницею

Інгредієнти:

400 г паски;

150 г чорниці чи інших заморожених ягід;

4 курячі яйця;

400 мл молока;

4 ст. л. цукру;

1/2 ч. л. меленої кориці.

Спосіб приготування

Нарізаємо кубиками паску. В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та щіпкою солі. Туди ж вливаємо молоко і все ретельно перемішуємо. Отриману яєчно-молочну суміш разом з ягодами та щіпкою кориці відправляємо до підготовленої ремні. Залишаємо на 10 хвилин. Форми для маффінів змащуємо вершковим маслом і присипте їх крихтою. Виливаємо хлібну масу і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин.

Готові мафіни подаємо з улюбленою кавою. Смачного.