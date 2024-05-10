Для тех, у кого осталась паска: готовим необычную ленивую шарлотку

Вам не придется возиться с тестом и мукой

К Пасхе каждый кулинар выпекал невероятное количество вкусных пасок. Скорее всего, не все они были съедены.

Что же делать, если не доели праздничную выпечку? Вместе со Smachno предлагаем приготовить необычную ленивую шарлотку из остатков паски. Близкие никогда не догадаются, из чего приготовлена вкуснятина.

Как приготовить ленивую шарлотку

Ингридиенты:

черствая пасха;

яблоки – 2 шт.;

куриные яйца – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

сухари молотые – 1 ст. л.;

маргарин – 1 ст. л.;

чернослив — 0,5 стакана;

орехи – 0,5 стакана;

молоко – 1,5 стакана.

Способ приготовления:

Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Яблоки очищаем от кожуры и удаляем сердцевину, нарезаем ломтиками. Чернослив отвариваем, удаляем косточки и нарезаем соломкой. Все смешиваем, добавляем измельченные орехи и тщательно все перемешиваем. Куриные яйца растираем с сахаром, добавляем в полученную смесь молоко и смачиваем в ней нарезанную кусочками паску. Форму для выпечки смазываем маргарином и посыпаем молотыми сухарями. На дно и стенки формы выкладываем кусочками паски (необходимо оставить немного). Вверху выкладываем смесь из орехов, яблок и чернослива. Накрываем все оставшимися ломтиками паски, выливаем яично-молочную смесь и отправляем в духовку на 20-30 минут.

А если остались крашанки, можно приготовить с ними сытный мясной салат. Это отличный способ "продлить жизнь" яйцам после праздников.