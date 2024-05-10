Вінегрет готуватимете навіть влітку: пікантності йому додадуть два незвичайні інгредієнти
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Вийде дуже пікантно
Вінегрет — це не тільки смачний, але і дуже корисний салат. Зазвичай ми готуємо цю страву взимку, проте додавши до неї два незвичайні інгредієнти, можна урізноманітнити її смак.
Разом з "Добрими новинами" пропонуємо приготувати вінегрет зі щавлем та молодою картоплею. Такий варіант звичної страви порадує вас свіжістю та ароматом. Для більш насиченого смаку можна додати в салат трохи вареного зеленого горошку, сам щавель можна замінити шпинатом або салатом, а замість олії можна використовувати сметану або майонез. Така незвичайна страва точно урізноманітнить ваше повсякденне меню
Як приготувати вінегрет зі щавлем та молодою картоплею
Інгредієнти:
- 300 г молодої картоплі;
- 3 стебла щавлю;
- 1 буряк;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 4 мариновані огірки;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- 1 ст. л. оцту;
- сіль та перець до свого смаку;
- зелень петрушки або кропу для подачі.
Спосіб приготування:
- Молоду картоплю ретельно миємо і відварюємо до готовності в шкірці, буряки та моркву — до м’якості. Даємо овочам охолонути і чистимо від шкірки.
- Картоплю та мариновані огірки нарізаємо кубиками, буряк та моркву – соломкою. Дрібно нарізаємо цибулю, подрібнюємо щавель.
- Для приготування заправки в окремому посуді змішуємо рослинну олію, оцет, сіль і перець до свого смаку.
- У мисці змішуємо підготовлені інгредієнти, заправляємо соусом і ретельно все перемішуємо.
Перед подачею даємо салату настоятися у холодильнику протягом 30 хвилин. Прикрашаємо його зеленню петрушки або кропу та подаємо з улюбленими котлетами.