Вінегрет готуватимете навіть влітку: пікантності йому додадуть два незвичайні інгредієнти

Вийде дуже пікантно

Вінегрет — це не тільки смачний, але і дуже корисний салат. Зазвичай ми готуємо цю страву взимку, проте додавши до неї два незвичайні інгредієнти, можна урізноманітнити її смак.

Разом з "Добрими новинами" пропонуємо приготувати вінегрет зі щавлем та молодою картоплею. Такий варіант звичної страви порадує вас свіжістю та ароматом. Для більш насиченого смаку можна додати в салат трохи вареного зеленого горошку, сам щавель можна замінити шпинатом або салатом, а замість олії можна використовувати сметану або майонез. Така незвичайна страва точно урізноманітнить ваше повсякденне меню

Як приготувати вінегрет зі щавлем та молодою картоплею

Інгредієнти:

300 г молодої картоплі;

3 стебла щавлю;

1 буряк;

1 морква;

1 цибулина;

4 мариновані огірки;

1 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. оцту;

сіль та перець до свого смаку;

зелень петрушки або кропу для подачі.

Спосіб приготування:

Молоду картоплю ретельно миємо і відварюємо до готовності в шкірці, буряки та моркву — до м’якості. Даємо овочам охолонути і чистимо від шкірки. Картоплю та мариновані огірки нарізаємо кубиками, буряк та моркву – соломкою. Дрібно нарізаємо цибулю, подрібнюємо щавель. Для приготування заправки в окремому посуді змішуємо рослинну олію, оцет, сіль і перець до свого смаку. У мисці змішуємо підготовлені інгредієнти, заправляємо соусом і ретельно все перемішуємо.

Перед подачею даємо салату настоятися у холодильнику протягом 30 хвилин. Прикрашаємо його зеленню петрушки або кропу та подаємо з улюбленими котлетами.