Скільки можна зберігати насіння: городники поділились основними правилами

Щоб зберегти насіння до наступного року, варто знати, за яких умов це потрібно робити.

Кожен садівник знає, що вирощування смачних овочів та запашних квітів розпочинається з якісного насіння. Але що робити, якщо після вдалого сезону у вас залишилися невикористані пакетики з насінням? Чи можна їх зберегти на наступний рік без втрати схожості?

Відповідь – так, можна! Але для цього важливо знати, як правильно зберігати насіння різних культур. Сьогодні ми поділимося з вами секретами городової скарбнички, щоб ваші насіння завжди давали рясні сходи та щедрий урожай. Також, ми писали, коли садити квасолю у травні та червні.

Скільки ж можна зберігати насіння різних культур?

Буряк: Цей овочевий велетень може похизуватися найдовшим терміном зберігання – до 10 років!

Цей овочевий велетень може похизуватися найдовшим терміном зберігання – до 10 років! Гарбуз, диня, кабачок, патисон, кавун, огірок: Ці баштанні красуні збережуть свою схожість протягом 6-8 років.

Ці баштанні красуні збережуть свою схожість протягом 6-8 років. Бобові (горох, квасоля), кукурудза: Ці культури протримаються у вас 5-6 років.

Ці культури протримаються у вас 5-6 років. Томат, редиска, редька: Їх насіння можна зберігати 4-6 років.

Їх насіння можна зберігати 4-6 років. Баклажан, білокачанна та червонокачанна капуста, перець, цибуля-батун, порей: Ці овочі будуть життєздатними протягом 4-5 років.

Ці овочі будуть життєздатними протягом 4-5 років. Салат, селера, шпинат: Їх насіння можна зберігати 3-4 роки.

Їх насіння можна зберігати 3-4 роки. Морква, сконцонери: 2-4 роки.

2-4 роки. Кріп, пастернак, петрушка, ревень, ріпчаста цибуля, щавель: 2-3 роки.

Важливо! Чим довше зберігається насіння, тим нижчою буде його схожість. Тому перед посадкою рекомендується перевірити життєздатність насіння, проростивши кілька штук.

Як правильно зберігати насіння:

Температура: Оптимальна температура для зберігання насіння – від +10 до +12°C. Занадто висока температура може призвести до проростання насіння, а занадто низька – до його псування.

Оптимальна температура для зберігання насіння – від +10 до +12°C. Занадто висока температура може призвести до проростання насіння, а занадто низька – до його псування. Вологість: Ідеальна вологість повітря для зберігання насіння – 50-60%. Вища вологість може призвести до розвитку цвілі та псування насіння.

Ідеальна вологість повітря для зберігання насіння – 50-60%. Вища вологість може призвести до розвитку цвілі та псування насіння. Упаковка: Зберігайте насіння в герметичних ємностях, щоб воно не контактувало з повітрям та вологою. Підійдуть скляні банки, пластикові контейнери або фольгировані пакети.

Зберігайте насіння в герметичних ємностях, щоб воно не контактувало з повітрям та вологою. Підійдуть скляні банки, пластикові контейнери або фольгировані пакети. Місце зберігання: Найкраще місце для зберігання насіння – це темне, прохолодне та сухе місце. Не рекомендується зберігати насіння на кухні, у ванній кімнаті або на підвіконні.

"Телеграф" писав раніше, чим у травні удобрювати полуницю. Також, ми писали, що не можна садити поряд з кабачками.