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Скільки можна зберігати насіння: городники поділились основними правилами

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Насіння потребує правильних умов зберіганння (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 20 травня 2024, 09:38
Насіння потребує правильних умов зберіганння (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Щоб зберегти насіння до наступного року, варто знати, за яких умов це потрібно робити.

Кожен садівник знає, що вирощування смачних овочів та запашних квітів розпочинається з якісного насіння. Але що робити, якщо після вдалого сезону у вас залишилися невикористані пакетики з насінням? Чи можна їх зберегти на наступний рік без втрати схожості?

Відповідь – так, можна! Але для цього важливо знати, як правильно зберігати насіння різних культур. Сьогодні ми поділимося з вами секретами городової скарбнички, щоб ваші насіння завжди давали рясні сходи та щедрий урожай. Також, ми писали, коли садити квасолю у травні та червні.

Скільки ж можна зберігати насіння різних культур?

  • Буряк: Цей овочевий велетень може похизуватися найдовшим терміном зберігання – до 10 років!
  • Гарбуз, диня, кабачок, патисон, кавун, огірок: Ці баштанні красуні збережуть свою схожість протягом 6-8 років.
  • Бобові (горох, квасоля), кукурудза: Ці культури протримаються у вас 5-6 років.
  • Томат, редиска, редька: Їх насіння можна зберігати 4-6 років.
  • Баклажан, білокачанна та червонокачанна капуста, перець, цибуля-батун, порей: Ці овочі будуть життєздатними протягом 4-5 років.
  • Салат, селера, шпинат: Їх насіння можна зберігати 3-4 роки.
  • Морква, сконцонери: 2-4 роки.
  • Кріп, пастернак, петрушка, ревень, ріпчаста цибуля, щавель: 2-3 роки.

Важливо! Чим довше зберігається насіння, тим нижчою буде його схожість. Тому перед посадкою рекомендується перевірити життєздатність насіння, проростивши кілька штук.

Як правильно зберігати насіння:

  • Температура: Оптимальна температура для зберігання насіння – від +10 до +12°C. Занадто висока температура може призвести до проростання насіння, а занадто низька – до його псування.
  • Вологість: Ідеальна вологість повітря для зберігання насіння – 50-60%. Вища вологість може призвести до розвитку цвілі та псування насіння.
  • Упаковка: Зберігайте насіння в герметичних ємностях, щоб воно не контактувало з повітрям та вологою. Підійдуть скляні банки, пластикові контейнери або фольгировані пакети.
  • Місце зберігання: Найкраще місце для зберігання насіння – це темне, прохолодне та сухе місце. Не рекомендується зберігати насіння на кухні, у ванній кімнаті або на підвіконні.

"Телеграф" писав раніше, чим у травні удобрювати полуницю. Також, ми писали, що не можна садити поряд з кабачками.

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