Винегрет будете готовить даже летом: пикантности ему добавят два необычных ингредиента

Получится очень пикантно

Винегрет – это не только вкусный, но и очень полезный салат. Обычно мы готовим это блюдо зимой, однако добавив в него два необычных ингредиента, можно разнообразить его вкус.

Вместе с "Добрими новинами" предлагаем приготовить винегрет со щавелем и молодым картофелем. Такой вариант привычного блюда порадует вас свежестью и ароматом. Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат немного вареного зеленого горошка, сам щавель можно заменить шпинатом или салатом, а вместо растительного масла можно использовать сметану или майонез. Такое необычное блюдо точно разнообразит ваше повседневное меню

Как приготовить винегрет со щавелем и молодым картофелем

Ингредиенты:

300 г молодого картофеля;

3 стебля щавеля;

1 свекла;

1 морковь;

1 луковица;

4 маринованные огурца;

1 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. уксуса;

соль и перец по вкусу;

зелень петрушки или укропа для подачи.

Способ приготовления:

Молодой картофель тщательно моем и отвариваем до готовности в кожуре, свеклу и морковь — до мягкости. Даем овощам остыть и чистим от кожуры. Картофель и маринованные огурцы нарезаем кубиками, свеклу и морковь – соломкой. Мелко нарезаем лук, измельчаем щавель. Для приготовления заправки в отдельной посуде смешиваем растительное масло, уксус, соль и перец по вкусу. В миске смешиваем подготовленные ингредиенты, заправляем приготовленным соусом и тщательно все перемешиваем.

Перед подачей даем салату настояться в холодильнике в течение 30 минут. Украшаем его зеленью петрушки или укропа и подаем с любимыми котлетами.