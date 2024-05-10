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Винегрет будете готовить даже летом: пикантности ему добавят два необычных ингредиента

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный винегрет со щавелем и молодым картофелем
Необычный винегрет со щавелем и молодым картофелем. Фото noviydoctor.com

Получится очень пикантно

Винегрет – это не только вкусный, но и очень полезный салат. Обычно мы готовим это блюдо зимой, однако добавив в него два необычных ингредиента, можно разнообразить его вкус.

Вместе с "Добрими новинами" предлагаем приготовить винегрет со щавелем и молодым картофелем. Такой вариант привычного блюда порадует вас свежестью и ароматом. Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат немного вареного зеленого горошка, сам щавель можно заменить шпинатом или салатом, а вместо растительного масла можно использовать сметану или майонез. Такое необычное блюдо точно разнообразит ваше повседневное меню

Как приготовить винегрет со щавелем и молодым картофелем

Ингредиенты:

  • 300 г молодого картофеля;
  • 3 стебля щавеля;
  • 1 свекла;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 4 маринованные огурца;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. уксуса;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень петрушки или укропа для подачи.

Способ приготовления:

  1. Молодой картофель тщательно моем и отвариваем до готовности в кожуре, свеклу и морковь — до мягкости. Даем овощам остыть и чистим от кожуры.
  2. Картофель и маринованные огурцы нарезаем кубиками, свеклу и морковь – соломкой. Мелко нарезаем лук, измельчаем щавель.
  3. Для приготовления заправки в отдельной посуде смешиваем растительное масло, уксус, соль и перец по вкусу.
  4. В миске смешиваем подготовленные ингредиенты, заправляем приготовленным соусом и тщательно все перемешиваем.

Перед подачей даем салату настояться в холодильнике в течение 30 минут. Украшаем его зеленью петрушки или укропа и подаем с любимыми котлетами.

Теги:
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