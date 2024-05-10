Винегрет будете готовить даже летом: пикантности ему добавят два необычных ингредиента
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Получится очень пикантно
Винегрет – это не только вкусный, но и очень полезный салат. Обычно мы готовим это блюдо зимой, однако добавив в него два необычных ингредиента, можно разнообразить его вкус.
Вместе с "Добрими новинами" предлагаем приготовить винегрет со щавелем и молодым картофелем. Такой вариант привычного блюда порадует вас свежестью и ароматом. Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат немного вареного зеленого горошка, сам щавель можно заменить шпинатом или салатом, а вместо растительного масла можно использовать сметану или майонез. Такое необычное блюдо точно разнообразит ваше повседневное меню
Как приготовить винегрет со щавелем и молодым картофелем
Ингредиенты:
- 300 г молодого картофеля;
- 3 стебля щавеля;
- 1 свекла;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 4 маринованные огурца;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. уксуса;
- соль и перец по вкусу;
- зелень петрушки или укропа для подачи.
Способ приготовления:
- Молодой картофель тщательно моем и отвариваем до готовности в кожуре, свеклу и морковь — до мягкости. Даем овощам остыть и чистим от кожуры.
- Картофель и маринованные огурцы нарезаем кубиками, свеклу и морковь – соломкой. Мелко нарезаем лук, измельчаем щавель.
- Для приготовления заправки в отдельной посуде смешиваем растительное масло, уксус, соль и перец по вкусу.
- В миске смешиваем подготовленные ингредиенты, заправляем приготовленным соусом и тщательно все перемешиваем.
Перед подачей даем салату настояться в холодильнике в течение 30 минут. Украшаем его зеленью петрушки или укропа и подаем с любимыми котлетами.