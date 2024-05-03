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Раз-два – і готово: ці ліниві котлетки будуть на столі за пару помахів руки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ледачі котлети з сиром
Ледачі котлети з сиром. Фото shuba.life

За таку вечерю близькі вас поцілують

Одна з найпопулярніших м’ясних страв на нашій кухні – соковиті, ароматні котлетки. Зазвичай ми готуємо їх із м’ясного фаршу, проте якщо в холодильнику є два курячі філе — з них також вийдуть смачні биточки.

За рецептом Shuba швидко і легко можна приготувати відмінну страву абсолютно до будь-якого гарніру. Також їх зручно брати із собою на перекус або в дорогу. Смачні та соковиті котлети оцінять навіть діти-привереди, так що йдемо готувати.

Як приготувати ліниві котлети з курки та сиру

Інгредієнти на 6 порцій:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • твердий сир — 200 г;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • кріп, гілочка — до свого смаку;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе ретельно миємо та сушимо за допомогою паперових рушників. Нарізаємо м’ясо кубиками.
  2. Такими кубиками нарізаємо твердий сир. Подрібнюємо кріп. Підготовлені інгредієнти відправляємо у миску. Все ретельно перемішуємо та вологими руками формуємо котлети.
  3. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо котлети та смажимо під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.

А якщо є вдома фарш – приготуйте незвичайні м’ясні палички. Можливо вони сподобаються вам більше.

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