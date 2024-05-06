Чим підгодувати кімнатну фіалку для пишного цвітіння: копійчаний засіб

Ось що робити, якщо ваша улюблена фіалка перестала цвісти

Багатьом любителям подобаються кімнатні рослини, проте домашні фіалки виділяються своїм привабливим зовнішнім виглядом, здатним надати затишку будь-якому інтер’єру.

Якщо фіалка не цвіте, це не причина засмучуватися. Для того, щоб квітка розквітла, їй необхідно забезпечити різноманітність поживних речовин. Зазвичай це фосфор та азот, яких часто не вистачає рослинам, пише ukr.media.

У вас є два варіанти: або придбати дороге спеціальне добриво, або зробити самостійно за "майже безплатно". У цьому випадку можна скористатися цитрусовим підживленням.

Як приготувати добриво для фіалки

Все, що вам потрібно, це кірки від цитрусових фруктів, чи то апельсини, мандарини, лимони чи лайми – на вибір. Користуйтеся тими, що є у холодильнику.

Відокремте кірку і висушіть її, стежачи, щоб на ній не з’явилася пліснява. Потрібно чимало кірок, приблизно на третину об'єму літрової банки. Коли наберете потрібну кількість, залийте кірки окропом до верху банки та залиште на два дні. Потім процідіть і розведіть із водою у пропорції 1:1. Підживлюйте цим розчином фіалку раз на два тижні, і ви зможете насолоджуватись її красивими квітами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно удобрювати орхідеї під час їхнього цвітіння. Також ми писали, яке підживлення змусить квіти рости краще і яскравіше.