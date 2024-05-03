Як підживлювати орхідею: важливе правило під час цвітіння

У жодному разі не допускайте попадання підгодівлі на листя

На просторах інтернету активно сперечаються про те, чи потрібно удобрювати орхідеї під час їхнього цвітіння. Нерідко вони втрачають квіти та бутони. Багато хто намагається підгодовувати рослини в цей період, щоб уникнути втрати квітів, проте результат зазвичай лише засмучує.

Мало хто знає, що орхідеї можуть втрачати квіти з різних причин, і надлишок поживних речовин вважається однією з головних. Селекціонери розробили оптимальний метод підживлення орхідей для забезпечення багатого та довговічного цвітіння, пише ukr.media.

Засвоєння поживних речовин орхідеями є важливим до моменту, коли з’являються перші бутони. Оптимальний час для підживлення – на стадії формування бутонів, коли рослина активно формує квіткові стрілки. Однак після появи перших бутонів слід припинити підгодовування.

Чи можна підгодовувати орхідеї під час цвітіння

У період цвітіння потрібно удобрювати орхідею раз на місяць, розводячи підгодівлю до половини концентрації чистою водою. При підживленні слід уникати потрапляння розчину на листя і особливо на квіти рослини. Листя та квіти потрібно обприскувати чистою теплою водою, а також регулярно протирати їх від пилу м’якою вологою тканиною.

При належному догляді та регулярному удобрюванні орхідея може порадувати свого власника рясним цвітінням у тривалий період часу. Часто орхідеї, яким підходять умови утримання, можуть цвісти майже цілий рік, виділяючи нові бутони.

Раніше ми писали, як правильно поливати орхідею. Адже ця рослина не переносить зайвого поливу та пересушування.