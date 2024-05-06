Чем подкормить комнатную фиалку для пышного цветения: копеечное средство

Вот что делать, если ваша любимая фиалка перестала цвести

Многим любителям нравятся комнатные растения, однако домашние фиалки выделяются своим привлекательным внешним видом, способным придать уют любому интерьеру.

Если фиалка не цветет, это не причина расстраиваться. Для того чтобы цветок расцвел, ему необходимо обеспечить разнообразие питательных веществ. Обычно это фосфор и азот, которых часто не хватает растениям, пишет ukr.media.

У вас есть два варианта: либо приобрести дорогое специальное удобрение, либо сделать самостоятельно за "почти бесплатно". В этом случае можно воспользоваться цитрусовой подкормкой.

Как приготовить удобрение для фиалки

Всё, что вам потребуется, это корки от цитрусовых фруктов, будь то апельсины, мандарины, лимоны или лаймы — на выбор. Пользуйтесь теми, что есть в холодильнике.

Отделите корку и высушите её, следя, чтобы на ней не появилась плесень. Потребуется немало корок, примерно на треть объема литровой банки. Когда наберёте нужное количество, залейте корки кипятком до верха банки и оставьте на два дня. Затем процедите и разведите с водой в пропорции 1:1. Подкармливайте этим раствором фиалку раз в две недели, и вы сможете наслаждаться её красивыми цветами.

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