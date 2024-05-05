Секрет довгого та пишного цвітіння розкрито: чим підгодувати кімнатні рослини

Цей натуральний стимулятор росту допоможе квітам бурхливо розцвісти

Правильне добриво відіграє важливу роль у догляді рослин. Подача певних поживних речовин та мікроелементів сприяє рясному цвітінню.

Підживіть герані, фіалки, кімнатні троянди та інші квіти у вас вдома одним корисним добривом, і незабаром ви помітите, як вони перетворяться, пише cpykami. Рослини активно формуватимуть квітконоси та радуватимуть вас своєю красою протягом тривалого часу.

Це просте добриво легко приготувати та містить усі необхідні елементи для здорового росту та рясного цвітіння рослин. Для цього рецепту вам потрібно йод та мед.

Підживлення йодом

Візьміть 1 літр теплої, чистої та відстояної води. Додайте природний стимулятор цвітіння – 2 краплі йоду. Проте для досягнення кращого ефекту одного йоду недостатньо. Додайте 1 чайну ложку меду, що містить багато корисних речовин для харчування рослини.

Це найнатуральніший спосіб удобрювання. Поливайте кімнатні квіти цим розчином раз на 2-3 тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно удобрювати орхідеї під час їхнього цвітіння. Також ми писали, яке підживлення змусить квіти рости краще і яскравіше.