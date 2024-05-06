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Мрія справжніх гурманів: рецепт стейків з лосося

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Лосось стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ)
Лосось стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми поділимось з вами чудовим рецептом вишуканої страви — стейків з лосося.

Лосось — це не просто риба, це справжній делікатес, який дарує нам не лише вишуканий смак, але й користь для здоров'я. Смажений стейк з лосося — це страва, яка завжди вдається, адже вона проста у приготуванні, але неймовірно смачна. Також, пропонуємо рецепт рибки у клярі.

Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами смажених стейків з лосося, які допоможуть вам підкорити серця своїх близьких та друзів.

Стейк з лосося з лимоном і зеленню

Інгредієнти:

  • 2 стейки з лосося (по 150 г)
  • 1 лимон
  • Пучок свіжої зелені (кропу, петрушки)
  • Сіль та перець за смаком
  • Оливкова олія

Приготування:

  1. Ретельно вимийте стейки з лосося, обсушіть їх паперовим рушником.
  2. Натріть стейки сіллю та перцем.
  3. Розігрійте сковороду з оливковою олією на середньому вогні.
  4. Обсмажте стейки з лосося по 2-3 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки.
  5. Подавайте стейки з лимоном і зеленню.

А якщо ви любите хек, запечіть цю рибку з сиром та помідорами. Також, радимо рецепт хека на овочевій подушці.

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#Рецепт #їжа-Телеграф