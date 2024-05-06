Мрія справжніх гурманів: рецепт стейків з лосося
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ми поділимось з вами чудовим рецептом вишуканої страви — стейків з лосося.
Лосось — це не просто риба, це справжній делікатес, який дарує нам не лише вишуканий смак, але й користь для здоров'я. Смажений стейк з лосося — це страва, яка завжди вдається, адже вона проста у приготуванні, але неймовірно смачна. Також, пропонуємо рецепт рибки у клярі.
Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами смажених стейків з лосося, які допоможуть вам підкорити серця своїх близьких та друзів.
Стейк з лосося з лимоном і зеленню
Інгредієнти:
- 2 стейки з лосося (по 150 г)
- 1 лимон
- Пучок свіжої зелені (кропу, петрушки)
- Сіль та перець за смаком
- Оливкова олія
Приготування:
- Ретельно вимийте стейки з лосося, обсушіть їх паперовим рушником.
- Натріть стейки сіллю та перцем.
- Розігрійте сковороду з оливковою олією на середньому вогні.
- Обсмажте стейки з лосося по 2-3 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки.
- Подавайте стейки з лимоном і зеленню.
А якщо ви любите хек, запечіть цю рибку з сиром та помідорами. Також, радимо рецепт хека на овочевій подушці.