Мрія справжніх гурманів: рецепт стейків з лосося

Ми поділимось з вами чудовим рецептом вишуканої страви — стейків з лосося.

Лосось — це не просто риба, це справжній делікатес, який дарує нам не лише вишуканий смак, але й користь для здоров'я. Смажений стейк з лосося — це страва, яка завжди вдається, адже вона проста у приготуванні, але неймовірно смачна. Також, пропонуємо рецепт рибки у клярі.

Сьогодні ми поділимося з вами 3 рецептами смажених стейків з лосося, які допоможуть вам підкорити серця своїх близьких та друзів.

Стейк з лосося з лимоном і зеленню

Інгредієнти:

2 стейки з лосося (по 150 г)

1 лимон

Пучок свіжої зелені (кропу, петрушки)

Сіль та перець за смаком

Оливкова олія

Приготування:

Ретельно вимийте стейки з лосося, обсушіть їх паперовим рушником. Натріть стейки сіллю та перцем. Розігрійте сковороду з оливковою олією на середньому вогні. Обсмажте стейки з лосося по 2-3 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки. Подавайте стейки з лимоном і зеленню.

А якщо ви любите хек, запечіть цю рибку з сиром та помідорами. Також, радимо рецепт хека на овочевій подушці.