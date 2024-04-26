Вечеря за лічені хвилини: таку рибку у клярі готуватимете знову й знову
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Соковита, ніжна рибка з хрумкою скоринкою
Любителі риби ймовірно знають уже безліч варіантів приготування смачних страв з неї. Наприклад, скумбрію можна смачно запекти або замаринувати, лосось — потушкувати у вершковому соусі. А от хек можна посмажити шматочками в апетитному клярі.
Всередині рибка виходить соковитою, а зовні — з хрусткою золотистою скоринкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".
Як приготувати хек у клярі
Інгредієнти:
- хек – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- вода – 50 мл;
- борошно – 4,5 ст. л.;
- сіль, чорний перець за смаком;
- олія;
Спосіб приготування:
- Яйця збити з сіллю та перцем.
- Додати воду, перемішати.
- Додати борошно, перемішати.
- Філе хека помити, просушити паперовими рушниками, прибрати кісточки, нарізати на шматочки.
- Обваляти рибу у борошні, обмокнути у клярі та викласти на розігріту з олією сковороду.
- Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
А якщо ви любите хек, запечіть цю рибку з сиром та помідорами. Страва виходить настільки смачною, що рідні переплутають рибку з дорогою червоною.