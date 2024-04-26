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Вечеря за лічені хвилини: таку рибку у клярі готуватимете знову й знову

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Швидка страва для всієї сім'ї
Швидка страва для всієї сім'ї. Фото 1000.menu

Соковита, ніжна рибка з хрумкою скоринкою

Любителі риби ймовірно знають уже безліч варіантів приготування смачних страв з неї. Наприклад, скумбрію можна смачно запекти або замаринувати, лосось — потушкувати у вершковому соусі. А от хек можна посмажити шматочками в апетитному клярі.

Всередині рибка виходить соковитою, а зовні — з хрусткою золотистою скоринкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".

Як приготувати хек у клярі

Інгредієнти:

  • хек – 500 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • вода – 50 мл;
  • борошно – 4,5 ст. л.;
  • сіль, чорний перець за смаком;
  • олія;

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з сіллю та перцем.
  2. Додати воду, перемішати.
  3. Додати борошно, перемішати.
  4. Філе хека помити, просушити паперовими рушниками, прибрати кісточки, нарізати на шматочки.
  5. Обваляти рибу у борошні, обмокнути у клярі та викласти на розігріту з олією сковороду.
  6. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

А якщо ви любите хек, запечіть цю рибку з сиром та помідорами. Страва виходить настільки смачною, що рідні переплутають рибку з дорогою червоною.

Теги:
#Хек #Готуємо вдома #кляр