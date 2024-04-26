Вечеря за лічені хвилини: таку рибку у клярі готуватимете знову й знову

Соковита, ніжна рибка з хрумкою скоринкою

Любителі риби ймовірно знають уже безліч варіантів приготування смачних страв з неї. Наприклад, скумбрію можна смачно запекти або замаринувати, лосось — потушкувати у вершковому соусі. А от хек можна посмажити шматочками в апетитному клярі.

Всередині рибка виходить соковитою, а зовні — з хрусткою золотистою скоринкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".

Як приготувати хек у клярі

Інгредієнти:

хек – 500 г;

яйця – 2 шт.;

вода – 50 мл;

борошно – 4,5 ст. л.;

сіль, чорний перець за смаком;

олія;

Спосіб приготування:

Яйця збити з сіллю та перцем. Додати воду, перемішати. Додати борошно, перемішати. Філе хека помити, просушити паперовими рушниками, прибрати кісточки, нарізати на шматочки. Обваляти рибу у борошні, обмокнути у клярі та викласти на розігріту з олією сковороду. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

А якщо ви любите хек, запечіть цю рибку з сиром та помідорами. Страва виходить настільки смачною, що рідні переплутають рибку з дорогою червоною.