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Привіт з Італії: рецепт картопляних ньоккі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці ньоккі подарують незабутні відчуття (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці ньоккі подарують незабутні відчуття (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Картопляні ньоккі стануть ситною та смачною альтернативою вареникам.

Ньоккі — це не просто італійська страва, це справжня поезія смаку, що чарує своєю легкістю та вишуканістю. Їх ніжні "хмарки" з картопляного тіста тануть у роті, даруючи незабутні гастрономічні враження. Також, пропонуємо вам рецепт ніжних парових вареників з сиром.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом картопляних ньоккі, які допоможуть вам створити справжній шедевр на вашій кухні.

Класичні ньоккі: простота та елегантність

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 1 яйце
  • 100 г борошна
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г тертого пармезану
  • Сіль та мускатний горіх за смаком

Приготування:

  1. Відваріть картоплю в мундирі до готовності.
  2. Очистіть картоплю та пропустіть її через прес.
  3. Додайте яйце, борошно, сіль та мускатний горіх. Замісіть тісто, доки воно не стане однорідним.
  4. З тіста сформуйте невеликі кульки або ковбаски.
  5. У киплячу підсолену воду опустіть ньоккі та варіть їх протягом 2-3 хвилин, доки вони не спливуть на поверхню.
  6. Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте тертий пармезан і обсмажте ньоккі протягом 1-2 хвилин.
  7. Подавайте ньоккі негайно, посипавши свіжою зеленню (за бажанням).

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як приготувати вареники з картоплею та грибами. Також, пропонуємо рецепт вареників з яблуками.

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