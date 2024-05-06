Привіт з Італії: рецепт картопляних ньоккі

Картопляні ньоккі стануть ситною та смачною альтернативою вареникам.

Ньоккі — це не просто італійська страва, це справжня поезія смаку, що чарує своєю легкістю та вишуканістю. Їх ніжні "хмарки" з картопляного тіста тануть у роті, даруючи незабутні гастрономічні враження. Також, пропонуємо вам рецепт ніжних парових вареників з сиром.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом картопляних ньоккі, які допоможуть вам створити справжній шедевр на вашій кухні.

Класичні ньоккі: простота та елегантність

Інгредієнти:

1 кг картоплі

1 яйце

100 г борошна

50 г вершкового масла

50 г тертого пармезану

Сіль та мускатний горіх за смаком

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирі до готовності. Очистіть картоплю та пропустіть її через прес. Додайте яйце, борошно, сіль та мускатний горіх. Замісіть тісто, доки воно не стане однорідним. З тіста сформуйте невеликі кульки або ковбаски. У киплячу підсолену воду опустіть ньоккі та варіть їх протягом 2-3 хвилин, доки вони не спливуть на поверхню. Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте тертий пармезан і обсмажте ньоккі протягом 1-2 хвилин. Подавайте ньоккі негайно, посипавши свіжою зеленню (за бажанням).

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