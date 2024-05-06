Привіт з Італії: рецепт картопляних ньоккі
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Картопляні ньоккі стануть ситною та смачною альтернативою вареникам.
Ньоккі — це не просто італійська страва, це справжня поезія смаку, що чарує своєю легкістю та вишуканістю. Їх ніжні "хмарки" з картопляного тіста тануть у роті, даруючи незабутні гастрономічні враження. Також, пропонуємо вам рецепт ніжних парових вареників з сиром.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом картопляних ньоккі, які допоможуть вам створити справжній шедевр на вашій кухні.
Класичні ньоккі: простота та елегантність
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 1 яйце
- 100 г борошна
- 50 г вершкового масла
- 50 г тертого пармезану
- Сіль та мускатний горіх за смаком
Приготування:
- Відваріть картоплю в мундирі до готовності.
- Очистіть картоплю та пропустіть її через прес.
- Додайте яйце, борошно, сіль та мускатний горіх. Замісіть тісто, доки воно не стане однорідним.
- З тіста сформуйте невеликі кульки або ковбаски.
- У киплячу підсолену воду опустіть ньоккі та варіть їх протягом 2-3 хвилин, доки вони не спливуть на поверхню.
- Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте тертий пармезан і обсмажте ньоккі протягом 1-2 хвилин.
- Подавайте ньоккі негайно, посипавши свіжою зеленню (за бажанням).
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