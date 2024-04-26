Неможливо встояти: рецепт ніжних парових вареників з сиром
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Така страва смакуватиме всім членам родини
Вареники — доволі популярна страва в Україні, яку готують як на свята, так і в будні. Кожен обирає начинку, яка найбільше смакує — з вишнею, з картоплею, з грибами або ж з капустою. Також можна приготувати їх на парі.
Відомий шеф-кухар Ліза Глінська розповіла, як приготувати вареники з сиром саме паровим способом. Якщо ви ще таких не куштували — саме час спробувати їх зробити.
Інгредієнти
Для тіста:
- Кефір — 250 мілілітрів;
- харчова сода — 5 г.;
- рафінована соняшникова олія — 20 мл.;
- сіль — 2 г.;
- цукор — 10 г.;
- борошно — 330 г.
Для сирної начинки:
- Сир — 350 грамів, 5-9% жирності;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 15 г.;
- дрібка солі
- ванільний цукор.
Спосіб приготування
- У місткість виливаємо кефір, соду, сіль, цукор і вносимо борошно. Ретельно формуємо все в одну масу.
- Додаємо соняшникову олію та ще раз ретельно вимішуємо. Обгортаємо харчовою плівкою та кладемо на 20 хвилин у місце з кімнатною температурою.
- Далі треба змастити руки, тісто та поверхню, на якій працюємо — олією. Тоді формуємо невеличкі кульки.
- Розкачуємо кульки на коржики, щоб покласти туди сир. Гарно заліплюємо краї, щоб начинка не випадала звідти.
- Мастимо дно вареників знову олією. Тоді треба покласти їх у пароварку або ж у сито, і на водяну пару.
- Під кришкою слід готувати 5-6 хвилин.
- Витягуємо з під пари. Можна полити вершковим маслом або сметаною, на ваш смак. Готово!
Нещодавно "Телеграф" розповідав, як приготувати вареники з картоплею та грибами. Це зовсім не складно, але дуже смачно.