Неможливо встояти: рецепт ніжних парових вареників з сиром

Така страва смакуватиме всім членам родини

Вареники — доволі популярна страва в Україні, яку готують як на свята, так і в будні. Кожен обирає начинку, яка найбільше смакує — з вишнею, з картоплею, з грибами або ж з капустою. Також можна приготувати їх на парі.

Відомий шеф-кухар Ліза Глінська розповіла, як приготувати вареники з сиром саме паровим способом. Якщо ви ще таких не куштували — саме час спробувати їх зробити.

Інгредієнти

Для тіста:

Кефір — 250 мілілітрів;

харчова сода — 5 г.;

рафінована соняшникова олія — 20 мл.;

сіль — 2 г.;

цукор — 10 г.;

борошно — 330 г.

Для сирної начинки:

Сир — 350 грамів, 5-9% жирності;

яйце — 1 шт.;

цукор — 15 г.;

дрібка солі

ванільний цукор.

Спосіб приготування

У місткість виливаємо кефір, соду, сіль, цукор і вносимо борошно. Ретельно формуємо все в одну масу. Додаємо соняшникову олію та ще раз ретельно вимішуємо. Обгортаємо харчовою плівкою та кладемо на 20 хвилин у місце з кімнатною температурою. Далі треба змастити руки, тісто та поверхню, на якій працюємо — олією. Тоді формуємо невеличкі кульки. Розкачуємо кульки на коржики, щоб покласти туди сир. Гарно заліплюємо краї, щоб начинка не випадала звідти. Мастимо дно вареників знову олією. Тоді треба покласти їх у пароварку або ж у сито, і на водяну пару. Під кришкою слід готувати 5-6 хвилин. Витягуємо з під пари. Можна полити вершковим маслом або сметаною, на ваш смак. Готово!

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як приготувати вареники з картоплею та грибами. Це зовсім не складно, але дуже смачно.