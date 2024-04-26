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Неможливо встояти: рецепт ніжних парових вареників з сиром

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Рецепт парових вареників з сиром
Рецепт парових вареників з сиром. Фото Інстаграм Лізи Глінської

Така страва смакуватиме всім членам родини

Вареники — доволі популярна страва в Україні, яку готують як на свята, так і в будні. Кожен обирає начинку, яка найбільше смакує — з вишнею, з картоплею, з грибами або ж з капустою. Також можна приготувати їх на парі.

Відомий шеф-кухар Ліза Глінська розповіла, як приготувати вареники з сиром саме паровим способом. Якщо ви ще таких не куштували — саме час спробувати їх зробити.

Інгредієнти

Для тіста:

  • Кефір — 250 мілілітрів;
  • харчова сода — 5 г.;
  • рафінована соняшникова олія — 20 мл.;
  • сіль — 2 г.;
  • цукор — 10 г.;
  • борошно — 330 г.

Для сирної начинки:

  • Сир — 350 грамів, 5-9% жирності;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 15 г.;
  • дрібка солі
  • ванільний цукор.

Спосіб приготування

  1. У місткість виливаємо кефір, соду, сіль, цукор і вносимо борошно. Ретельно формуємо все в одну масу.
  2. Додаємо соняшникову олію та ще раз ретельно вимішуємо. Обгортаємо харчовою плівкою та кладемо на 20 хвилин у місце з кімнатною температурою.
  3. Далі треба змастити руки, тісто та поверхню, на якій працюємо — олією. Тоді формуємо невеличкі кульки.
  4. Розкачуємо кульки на коржики, щоб покласти туди сир. Гарно заліплюємо краї, щоб начинка не випадала звідти.
  5. Мастимо дно вареників знову олією. Тоді треба покласти їх у пароварку або ж у сито, і на водяну пару.
  6. Під кришкою слід готувати 5-6 хвилин.
  7. Витягуємо з під пари. Можна полити вершковим маслом або сметаною, на ваш смак. Готово!

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як приготувати вареники з картоплею та грибами. Це зовсім не складно, але дуже смачно.

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#Вареники #Рецепт