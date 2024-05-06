Тает во рту: рецепт нежного итальянского десерта сабайон

Если вы хотите поразить своих гостей нежным итальянским десертом – предлагаем рецепт крема сабайон.

Сабайон – это нежный и воздушный десерт итальянской кухни, покоряющий своим изысканным вкусом и простотой приготовления. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, так и использовать в качестве основы для других десертов, например, тирамису или фруктовых салатов. также, предлагаем рецепт конфет за 5 минут.

Сегодня мы поделимся с вами тремя рецептами Сабайона, которые помогут вам создать настоящий шедевр на вашей кухне.

Классический Сабайон

Ингредиенты:

3 желтка

50 г сахара

50 мл Marsala (десертного вина)

1/4 ч. л. ванильного экстракта

Приготовление:

Взбейте желтки с сахаром до пышной массы. Добавьте Marsala и ванильный экстракт. Поставьте кастрюлю на водяную баню: налейте в кастрюлю с толстым дном чуть-чуть воды, не доходя до кипения, а сверху поставьте миску с яичной смесью. Взбейте яичную смесь на водяной бане в течение 5-7 минут, пока она не загустеет и не станет пушистой. Снимите кастрюлю с огня и немедленно подавайте.

Также мы делились рецептом замечательных рогаликов. Раньше, мы предлагали рецепт банановых оладий.