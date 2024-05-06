Тает во рту: рецепт нежного итальянского десерта сабайон
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Если вы хотите поразить своих гостей нежным итальянским десертом – предлагаем рецепт крема сабайон.
Сабайон – это нежный и воздушный десерт итальянской кухни, покоряющий своим изысканным вкусом и простотой приготовления. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, так и использовать в качестве основы для других десертов, например, тирамису или фруктовых салатов. также, предлагаем рецепт конфет за 5 минут.
Сегодня мы поделимся с вами тремя рецептами Сабайона, которые помогут вам создать настоящий шедевр на вашей кухне.
Классический Сабайон
Ингредиенты:
- 3 желтка
- 50 г сахара
- 50 мл Marsala (десертного вина)
- 1/4 ч. л. ванильного экстракта
Приготовление:
- Взбейте желтки с сахаром до пышной массы.
- Добавьте Marsala и ванильный экстракт.
- Поставьте кастрюлю на водяную баню: налейте в кастрюлю с толстым дном чуть-чуть воды, не доходя до кипения, а сверху поставьте миску с яичной смесью.
- Взбейте яичную смесь на водяной бане в течение 5-7 минут, пока она не загустеет и не станет пушистой.
- Снимите кастрюлю с огня и немедленно подавайте.
Также мы делились рецептом замечательных рогаликов. Раньше, мы предлагали рецепт банановых оладий.