На дні банки залишилося варення — спечіть з нього паску: рецепт, про який не знає навіть мама
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Десерт точно здивує всіх довкола
Для тих, хто не хоче возитися з дріжджовим тестом, кулінари придумали сирну паску. А для тих, хто хоче здивувати своїх близьких, є дуже незвичайний рецепт цього десерту.
Для такої пасочки за рецептом Shuba вам знадобиться трохи вишневого варення та півкіло сиру. Незвичайна на вигляд пасочка так і проситиметься до вас у рот, а її рецепт спитає навіть мама.
Як приготувати сирний паску з вишневим варенням
Інгредієнти на 4 порції:
- сир кисломолочний — 500 г;
- варення вишневе — 200 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- сметана — 300 г;
- масло вершкове 73% — 120 г;
- цукор ванільний — 10 г.
Спосіб приготування:
- Сир відправляємо в миску, додаємо вишневе варення без кісточок (залишаємо кілька вишень для прикраси). Все перемішуємо за допомогою занурювального блендера до однорідності.
- В отриману масу додаємо яйце, сметану, розм’якшене вершкове масло, ванільний цукор і все перемішуємо до однорідного стану.
- Подвійним шаром марлі застеляємо форму для паски, викладаємо сирну масу і ставимо зверху гніт. Все відправляємо на ніч у холодильник.
- Готову паску викладаємо на блюдо, прикрашаємо вишнями з варення та подаємо до столу.
До речі, гості здивуються незвичайному пасхові з халвою. Спробуйте і переконайтеся самі.