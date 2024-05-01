На дні банки залишилося варення — спечіть з нього паску: рецепт, про який не знає навіть мама

Десерт точно здивує всіх довкола

Для тих, хто не хоче возитися з дріжджовим тестом, кулінари придумали сирну паску. А для тих, хто хоче здивувати своїх близьких, є дуже незвичайний рецепт цього десерту.

Для такої пасочки за рецептом Shuba вам знадобиться трохи вишневого варення та півкіло сиру. Незвичайна на вигляд пасочка так і проситиметься до вас у рот, а її рецепт спитає навіть мама.

Як приготувати сирний паску з вишневим варенням

Інгредієнти на 4 порції:

сир кисломолочний — 500 г;

варення вишневе — 200 г;

яйця курячі — 1 шт.;

сметана — 300 г;

масло вершкове 73% — 120 г;

цукор ванільний — 10 г.

Спосіб приготування:

Сир відправляємо в миску, додаємо вишневе варення без кісточок (залишаємо кілька вишень для прикраси). Все перемішуємо за допомогою занурювального блендера до однорідності. В отриману масу додаємо яйце, сметану, розм’якшене вершкове масло, ванільний цукор і все перемішуємо до однорідного стану. Подвійним шаром марлі застеляємо форму для паски, викладаємо сирну масу і ставимо зверху гніт. Все відправляємо на ніч у холодильник. Готову паску викладаємо на блюдо, прикрашаємо вишнями з варення та подаємо до столу.

До речі, гості здивуються незвичайному пасхові з халвою. Спробуйте і переконайтеся самі.