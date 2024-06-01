Розкішний великодній десерт: за ці шоколадні яйця діти будуть битися (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чудовий десерт на Великдень
Великдень — це не лише апетитні паски. Пропонуємо приготувати смачний десерт на свято.
Сьогодні ми приготуємо незвичайний десерт, який неодмінно сподобається як дорослим, так і дітям. Це шоколадні яйця, але не з іграшками, а з ніжним мусом з арахісом та трюфельною глазур'ю. Рецептом поділилась блогерка Валерія Велігура на своїй інстаграм-сторінці.
Інгредієнти:
- 10 г желатину
- 60 мл холодної води
- 100 г темного шоколаду
- 60 мл гарячого молока
- 100 г вершкового сиру кімнатної температури
- 175 мл вершків 33% жирності
- 20 г цукрової пудри
Для глазурі:
- 200 г темного шоколаду
- 40 мл олії
- 40 г смаженого арахісу, подрібненого
Спосіб приготування:
Замочіть желатин у холодній воді на 15 хвилин. Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
Додайте до розтопленого шоколаду гаряче молоко і добре перемішайте, поки шоколад повністю не розчиниться. Додайте вершковий сир і ретельно перемішайте вінчиком або пробийте блендером до однорідної консистенції.
Залиште мус охолонути до кімнатної температури. Збийте холодні вершки з цукровою пудрою до легкого загущення.
Додайте збиті вершки до основної маси мусу і акуратно перемішайте вінчиком. Злегка змастіть олією формочки для мусу (наприклад, силіконові або половинки шоколадних яєць).
Розлийте мус по формочках і поставте в морозильну камеру на 1-2 години до повного застигання. Залишки мусу, які не помістилися у формочки, можна заморозити окремо.
Розтопіть шоколад з олією на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додайте подрібнений арахіс і перемішайте.
Дістаньте з морозильної камери заморожені половинки яєць з мусом. Вставте в кожне яйце шпажку або зубочистку. Один або декілька разів повністю занурте яйця в глазур.
Залиште глазур застигнути. Викладіть яйця на пергаментний папір і поставте в холодильник на 1-2 години, щоб мус розморозився.
Це чудовий десерт — оригінальний і смачний. Також ми ділились рецептом смачної паски на заквасці.