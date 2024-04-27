Заміокулькас погано росте: ця процедура перетворить на красеня навіть уперту рослину

У рослини буде акуратний та привабливий вигляд з новими гілками

Заміокулькас — це рослина, яка зазвичай не вимагає особливого догляду, але для її успішного розвитку важливо враховувати певні нюанси. При пошуку добрива для домашніх квітів і рослин не завжди необхідно вдаватися до хитрощів. Існує простіший спосіб стимулювати їх зростання.

Багато хто воліє використовувати добрива, щоб стимулювати зростання заміокулькаса, але це не завжди призводить до бажаного результату. Іноді це може викликати надлишок поживних речовин, що негативно вплине на здоров’я рослин.

Процедура обрізки заміокулькаса

Обрізка благотворно впливає на заміокулькас. Правильно проведена процедура не тільки надасть рослині акуратного і привабливого вигляду, а й стимулює її зростання, сприяючи появі нових гілок.

Перед початком обрізки потрібно видалити всі сухі, пошкоджені частини і гілки, що повільно ростуть. Якщо пагони ростуть у невідповідному напрямку, їх слід також підрізати.

Для виконання обрізки використовуйте гостре лезо, попередньо оброблене спиртом. Після цього важливо знезаразити зрізи та обробити їх активованим вугіллям. При видаленні стебел біля поверхні ґрунту потрібно залишити невеликі пеньки, щоб не пошкодити кореневу систему.

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