Секрет долгого и пышного цветения раскрыт: чем подкормить комнатные растения

Этот натуральный стимулятор роста поможет цветам бурно расцвести

Правильное удобрение играет важную роль в уходе за растениями. Подача определенных питательных веществ и микроэлементов способствует обильному цветению.

Подкормите герани, фиалки, комнатные розы и другие цветы у вас дома одним полезным удобрением, и скоро вы заметите, как они преобразятся, пишет cpykami. Растения будут активно формировать цветоносы и радовать вас своей красотой на протяжении длительного времени.

Это простое удобрение легко приготовить и содержит все необходимые элементы для здорового роста и обильного цветения растений. Для этого рецепта вам нужен йод и мед.

Подкормка йодом

Возьмите 1 литр теплой, чистой и отстоянной воды. Добавьте природный стимулятор цветения — 2 капли йода. Однако для достижения лучшего эффекта одного йода недостаточно. Добавьте 1 чайную ложку меда, содержащего множество полезных веществ для питания растения.

Это самый натуральный способ удобрения. Поливайте комнатные цветы этим раствором раз в 2-3 недели.

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