Досить готувати з яблук тільки шарлотку: з них вийде найсмачніший майонез
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Першокласна заправка для будь-якого салату
Майонез – популярний продукт на нашій кухні. Ми заправляємо їм салати, готуємо маринад на цьому соусі й навіть випікаємо незвичайне печиво.
А що робити тим, кому звичайний майонез набрид? Разом із "Важно знати" пропонуємо відмінну альтернативу звичному соусу — яблучний майонез. Приємний аромат, пряний, вишуканий смак, ніжна текстура — те, що відрізняє цей соус від звичного. Варто приготувати раз – і ви не повернетеся навіть до магазинного майонезу.
Як приготувати яблучний майонез
Інгредієнти:
- 300 г зелених яблук;
- 200 мл рафінованої рослинної олії;
- 1 ст. л. баварської гірчиці;
- 0,5 ст. л. лимонного соку;
- куркума до смаку;
- чорний мелений перець до свого смаку;
- сіль, спеції до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яблука ретельно миємо, відправляємо на деко прямо в шкірці та запікаємо в розігрітій до 180 градусів протягом 30 хвилин. Після цього знімаємо шкірку, м'якуш збиваємо блендером до м’якої однорідної консистенції.
- У приготоване яблучне пюре додаємо баварську гірчицю, лимонний сік, куркуму, мелений перець, сіль та спеції до свого смаку. Все ретельно перемішуємо.
- У суміш, що вийшла, додаємо рослинну олію і ще пару щіпок меленого перцю. Знову все перемішуємо та пропускаємо через блендер.
Такий майонез зробить пікантним абсолютно будь-який салат. Спробуйте і переконайтеся самі.