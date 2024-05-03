Досить готувати з яблук тільки шарлотку: з них вийде найсмачніший майонез

Першокласна заправка для будь-якого салату

Майонез – популярний продукт на нашій кухні. Ми заправляємо їм салати, готуємо маринад на цьому соусі й навіть випікаємо незвичайне печиво.

А що робити тим, кому звичайний майонез набрид? Разом із "Важно знати" пропонуємо відмінну альтернативу звичному соусу — яблучний майонез. Приємний аромат, пряний, вишуканий смак, ніжна текстура — те, що відрізняє цей соус від звичного. Варто приготувати раз – і ви не повернетеся навіть до магазинного майонезу.

Як приготувати яблучний майонез

Інгредієнти:

300 г зелених яблук;

200 мл рафінованої рослинної олії;

1 ст. л. баварської гірчиці;

0,5 ст. л. лимонного соку;

куркума до смаку;

чорний мелений перець до свого смаку;

сіль, спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яблука ретельно миємо, відправляємо на деко прямо в шкірці та запікаємо в розігрітій до 180 градусів протягом 30 хвилин. Після цього знімаємо шкірку, м'якуш збиваємо блендером до м’якої однорідної консистенції. У приготоване яблучне пюре додаємо баварську гірчицю, лимонний сік, куркуму, мелений перець, сіль та спеції до свого смаку. Все ретельно перемішуємо. У суміш, що вийшла, додаємо рослинну олію і ще пару щіпок меленого перцю. Знову все перемішуємо та пропускаємо через блендер.

Такий майонез зробить пікантним абсолютно будь-який салат. Спробуйте і переконайтеся самі.