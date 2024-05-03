Хватит готовить из яблок только шарлотку: из них получится вкуснейший майонез

Первоклассная заправка для любого салата

Майонез — популярный продукт на нашей кухне. Мы заправляем им салаты, готовим маринад на этом соусе и даже выпекаем необычное печенье.

А что делать тем, кому обычный майонез надоел? Вместе с "Важно знать" предлагаем отличную альтернативу привычному соусу — яблочный майонез. Приятный аромат, пряный, изысканный вкус, нежная текстура — то, что отличает этот соус от привычного. Стоит приготовить раз — и вы не вернетесь даже к магазинному майонезу.

Как приготовить яблочный майонез

Ингредиенты:

300 г зеленых яблок;

200 мл рафинированного растительного масла;

1 ст. л. баварской горчицы;

0,5 ст. л. лимонного сока;

куркума по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки тщательно моем, отправляем на противень прямо в кожуре и запекаем в разогретой до 180 градусов в течение 30 минут. После снимаем кожуру, мякоть взбиваем блендером до мягкой однородной консистенции. В приготовленное яблочное пюре добавляем баварскую горчицу, лимонный сок, куркуму, молотый перец, соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешиваем. В получившуюся смесь добавляем растительное масло и еще пару щепоток молотого перца. Снова все перемешиваем и пропускаем через блендер.

Такой майонез сделает пикантным абсолютно любой салат. Попробуйте — и убедитесь сами.