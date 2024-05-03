Хватит готовить из яблок только шарлотку: из них получится вкуснейший майонез
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Первоклассная заправка для любого салата
Майонез — популярный продукт на нашей кухне. Мы заправляем им салаты, готовим маринад на этом соусе и даже выпекаем необычное печенье.
А что делать тем, кому обычный майонез надоел? Вместе с "Важно знать" предлагаем отличную альтернативу привычному соусу — яблочный майонез. Приятный аромат, пряный, изысканный вкус, нежная текстура — то, что отличает этот соус от привычного. Стоит приготовить раз — и вы не вернетесь даже к магазинному майонезу.
Как приготовить яблочный майонез
Ингредиенты:
- 300 г зеленых яблок;
- 200 мл рафинированного растительного масла;
- 1 ст. л. баварской горчицы;
- 0,5 ст. л. лимонного сока;
- куркума по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу;
- соль, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Яблоки тщательно моем, отправляем на противень прямо в кожуре и запекаем в разогретой до 180 градусов в течение 30 минут. После снимаем кожуру, мякоть взбиваем блендером до мягкой однородной консистенции.
- В приготовленное яблочное пюре добавляем баварскую горчицу, лимонный сок, куркуму, молотый перец, соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешиваем.
- В получившуюся смесь добавляем растительное масло и еще пару щепоток молотого перца. Снова все перемешиваем и пропускаем через блендер.
Такой майонез сделает пикантным абсолютно любой салат. Попробуйте — и убедитесь сами.