Страва-конструктор до великоднього столу: хочете — салат, хочете — намазка
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Гості захопляться та з’їдять усю закуску
Не тільки до великоднього столу подавати пишні паски, різноманітні яйця та ароматні м’ясні страви. Можна здивувати гостей незвичайною стравою-конструктором.
У такій незвичайній страві за рецептом Shuba все залежить від того, на якій тертці натирати буряки. Крупно натертий буряк у пікантній сметанно-часниковій заправці стане чудовою заміною майонезному салату. Дрібно натерту можна покласти на випечений домашній білий хліб або в запашну питу з кишенькою.
Цей незвичайний салат має ідеальний смак і натуральний склад. До того ж якщо використовувати вже зварені буряки, ви приготуєте його дуже швидко. Ця незвичайна страва закохається з першого укусу.
Як приготувати буряк з часником та сметаною.
Інгредієнти на 2 порції:
- буряк варений — 400 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Попередньо відварені буряки чистимо і натираємо на тертку.
- Часник чистимо, натираємо на тертці або пропускаємо через прес. Додаємо до підготовлених буряків.
- До підготовлених овочів додаємо сметану. Все солимо, перчимо на смак і ретельно перемішуємо.
Якщо ви готуєте намазку, подавайте її з домашнім хлібом. Від таких бутербродів близьких за вуха не відтягнеш.