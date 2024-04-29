Страва-конструктор до великоднього столу: хочете — салат, хочете — намазка

Гості захопляться та з’їдять усю закуску

Не тільки до великоднього столу подавати пишні паски, різноманітні яйця та ароматні м’ясні страви. Можна здивувати гостей незвичайною стравою-конструктором.

У такій незвичайній страві за рецептом Shuba все залежить від того, на якій тертці натирати буряки. Крупно натертий буряк у пікантній сметанно-часниковій заправці стане чудовою заміною майонезному салату. Дрібно натерту можна покласти на випечений домашній білий хліб або в запашну питу з кишенькою.

Цей незвичайний салат має ідеальний смак і натуральний склад. До того ж якщо використовувати вже зварені буряки, ви приготуєте його дуже швидко. Ця незвичайна страва закохається з першого укусу.

Як приготувати буряк з часником та сметаною.

Інгредієнти на 2 порції:

буряк варений — 400 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Попередньо відварені буряки чистимо і натираємо на тертку. Часник чистимо, натираємо на тертці або пропускаємо через прес. Додаємо до підготовлених буряків. До підготовлених овочів додаємо сметану. Все солимо, перчимо на смак і ретельно перемішуємо.

Якщо ви готуєте намазку, подавайте її з домашнім хлібом. Від таких бутербродів близьких за вуха не відтягнеш.