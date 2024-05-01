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Стане окрасою вашого столу: як приготувати запечене м’ясо в рукаві на Великдень

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Це м'ясо тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Це м'ясо тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Запечене м'ясо стане вашою улюбленою стравою.

Великдень – це одне з найголовніших свят у році для багатьох українців. Важливою частиною святкової трапези є м'ясна страва. Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами "Великденьської симфонії" в рукаві – простих та смачних рецептів запеченого м'яса, які зроблять ваш святковий стіл ще більш щедрим та апетитним. Також, пропонуємо вам рецепт соковитого курячого філе під сирною скоринкою нашвидкуруч.

Свинина в рукаві з медом та гірчицею

Інгредієнти:

  • 1 кг свинячої шийки
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ч. л. сухого орегано
  • 1 ч. л. чорного перцю горошком
  • Сіль за смаком

Інструкція:

  1. Змішайте мед, гірчицю, соєвий соус, орегано, перець та сіль.
  2. Натріть свинячу шийку цією сумішшю.
  3. Покладіть м'ясо в рукав для запікання.
  4. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 1,5 години.
  5. За 30 хвилин до готовності зробіть на рукаві кілька надрізів, щоб м'ясо зарум'янилося.

Порада: Подавайте свинину з картоплею, рисом або овочами.

Порада: Подавайте рульку з тушкованою капустою або гірчицею.

Ці три рецепти "Великденьської симфонії" в рукаві – це лише кілька ідей того, як можна смачно та просто приготувати м'ясну страву на святковий стіл. Не бійтеся експериментувати з маринадами, спеціями та овочами, щоб створити власні унікальні рецепти.

Пам'ятайте: Готуйте з любов'ю, і ваша "Великденьська симфонія" обов'язково буде гармонійною та смачною!

А якщо ви любите страви з курки, рекомендуємо також приготувати курячий паштет. Також, ми пропонуємо вам рецепт запеченої курки.

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