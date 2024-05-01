Стане окрасою вашого столу: як приготувати запечене м’ясо в рукаві на Великдень

Запечене м'ясо стане вашою улюбленою стравою.

Великдень – це одне з найголовніших свят у році для багатьох українців. Важливою частиною святкової трапези є м'ясна страва. Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами "Великденьської симфонії" в рукаві – простих та смачних рецептів запеченого м'яса, які зроблять ваш святковий стіл ще більш щедрим та апетитним. Також, пропонуємо вам рецепт соковитого курячого філе під сирною скоринкою нашвидкуруч.

Свинина в рукаві з медом та гірчицею

Інгредієнти:

1 кг свинячої шийки

2 ст. л. меду

1 ст. л. гірчиці

1 ст. л. соєвого соусу

1 ч. л. сухого орегано

1 ч. л. чорного перцю горошком

Сіль за смаком

Інструкція:

Змішайте мед, гірчицю, соєвий соус, орегано, перець та сіль. Натріть свинячу шийку цією сумішшю. Покладіть м'ясо в рукав для запікання. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 1,5 години. За 30 хвилин до готовності зробіть на рукаві кілька надрізів, щоб м'ясо зарум'янилося.

Порада: Подавайте свинину з картоплею, рисом або овочами.

Порада: Подавайте рульку з тушкованою капустою або гірчицею.

Ці три рецепти "Великденьської симфонії" в рукаві – це лише кілька ідей того, як можна смачно та просто приготувати м'ясну страву на святковий стіл. Не бійтеся експериментувати з маринадами, спеціями та овочами, щоб створити власні унікальні рецепти.

Пам'ятайте: Готуйте з любов'ю, і ваша "Великденьська симфонія" обов'язково буде гармонійною та смачною!

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