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Станет украшением вашего стола: как приготовить запеченное мясо в рукаве на Пасху

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это мясо тает во рту (изображение создано с помощью ИИ)
Это мясо тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Запеченное мясо станет вашим любимым блюдом.

Пасха – это один из самых главных праздников в году для многих украинцев. Важной частью праздничной трапезы есть мясное блюдо. Сегодня мы поделимся с вами тремя рецептами "Пасхальной симфонии" в рукаве – простых и вкусных рецептов запеченного мяса, которые сделают ваш праздничный стол еще более щедрым и аппетитным. Также, предлагаем вам рецепт сочного куриного филе под творожной корочкой на скорую руку.

Свинина в рукаве с медом и горчицей

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шейки
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. сухого орегано
  • 1 ч. л. черного перца горошком
  • Соль по вкусу

Инструкция:

  1. Смешайте мед, горчицу, соевый соус, орегано, перец и соль.
  2. Натрите свиную шейку этой смесью.
  3. Положите мясо в рукав для запекания.
  4. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 1,5 часов.
  5. За 30 минут до готовности сделайте на рукаве несколько надрезов, чтобы мясо зарумянилось.

Совет: Подавайте свинину с картофелем, рисом или овощами.

Совет: Подавайте рульку с тушеной капустой или горчицей.

Эти три рецепта "Пасхальной симфонии" в рукаве – это всего несколько идей того, как можно вкусно и просто приготовить мясное блюдо на праздничный стол. Не бойтесь экспериментировать с маринадами, специями и овощами, чтобы создать собственные уникальные рецепты.

Помните: Готовьте с любовью, и ваша "Пасхальная симфония" обязательно будет гармоничной и вкусной!

А если вы любите блюда из курицы, рекомендуем также приготовить куриный паштет. Также мы предлагаем вам рецепт запеченной курицы.

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