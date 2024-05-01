Станет украшением вашего стола: как приготовить запеченное мясо в рукаве на Пасху
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Запеченное мясо станет вашим любимым блюдом.
Пасха – это один из самых главных праздников в году для многих украинцев. Важной частью праздничной трапезы есть мясное блюдо. Сегодня мы поделимся с вами тремя рецептами "Пасхальной симфонии" в рукаве – простых и вкусных рецептов запеченного мяса, которые сделают ваш праздничный стол еще более щедрым и аппетитным. Также, предлагаем вам рецепт сочного куриного филе под творожной корочкой на скорую руку.
Свинина в рукаве с медом и горчицей
Ингредиенты:
- 1 кг свиной шейки
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. сухого орегано
- 1 ч. л. черного перца горошком
- Соль по вкусу
Инструкция:
- Смешайте мед, горчицу, соевый соус, орегано, перец и соль.
- Натрите свиную шейку этой смесью.
- Положите мясо в рукав для запекания.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 1,5 часов.
- За 30 минут до готовности сделайте на рукаве несколько надрезов, чтобы мясо зарумянилось.
Совет: Подавайте свинину с картофелем, рисом или овощами.
Совет: Подавайте рульку с тушеной капустой или горчицей.
Эти три рецепта "Пасхальной симфонии" в рукаве – это всего несколько идей того, как можно вкусно и просто приготовить мясное блюдо на праздничный стол. Не бойтесь экспериментировать с маринадами, специями и овощами, чтобы создать собственные уникальные рецепты.
Помните: Готовьте с любовью, и ваша "Пасхальная симфония" обязательно будет гармоничной и вкусной!
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