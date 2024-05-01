Якщо не любите пекти: як приготувати "ліниву" паску
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Цей рецепт створений спеціально для тих, хто не має часу довго сиділи на кухні.
Великдень – це одне з найголовніших свят у році для багатьох українців. Важливою частиною святкової традиції є приготування паски. Проте, не завжди є час на довгі приготування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паски за 30 хвилин, яку ви зможете приготувати навіть у найжорсткішій нестачі часу. Також, пропонуємо рецепт медової паски.
Паска в мультиварці
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 250 мл молока
- 3 яйця
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 8 г сухих дріжджів
- 1 ч. л. солі
- Родзинки, цукати (за бажанням)
Інструкція:
- У мисці змішайте борошно, дріжджі, цукор та сіль.
- В іншій мисці збийте яйця з розтопленим вершковим маслом та молоком.
- Додайте рідку суміш до сухої та замісіть тісто.
- Залиште тісто в теплому місці протягом 1 години, щоб воно піднялося.
- Додайте до тіста родзинки та цукати (за бажанням).
- Викладіть тісто в чашу мультиварки, змащену маслом.
- Увімкніть режим "Випічка" на 40 хвилин.
- Готову паску остудіть і посипте цукровою пудрою.
Порада: Ви можете додати до тіста цедру лимона або апельсина, щоб зробити паску більш ароматною.
Також ми розповідали, як приготувати красивий їстівний мох для прикраси. Раніше, ми пропонували рецепт паски без дріжджів.