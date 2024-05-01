Якщо не любите пекти: як приготувати "ліниву" паску

Цей рецепт створений спеціально для тих, хто не має часу довго сиділи на кухні.

Великдень – це одне з найголовніших свят у році для багатьох українців. Важливою частиною святкової традиції є приготування паски. Проте, не завжди є час на довгі приготування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паски за 30 хвилин, яку ви зможете приготувати навіть у найжорсткішій нестачі часу. Також, пропонуємо рецепт медової паски.

Паска в мультиварці

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл молока

3 яйця

100 г вершкового масла

100 г цукру

8 г сухих дріжджів

1 ч. л. солі

Родзинки, цукати (за бажанням)

Інструкція:

У мисці змішайте борошно, дріжджі, цукор та сіль. В іншій мисці збийте яйця з розтопленим вершковим маслом та молоком. Додайте рідку суміш до сухої та замісіть тісто. Залиште тісто в теплому місці протягом 1 години, щоб воно піднялося. Додайте до тіста родзинки та цукати (за бажанням). Викладіть тісто в чашу мультиварки, змащену маслом. Увімкніть режим "Випічка" на 40 хвилин. Готову паску остудіть і посипте цукровою пудрою.

Порада: Ви можете додати до тіста цедру лимона або апельсина, щоб зробити паску більш ароматною.

Також ми розповідали, як приготувати красивий їстівний мох для прикраси. Раніше, ми пропонували рецепт паски без дріжджів.