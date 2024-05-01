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Якщо не любите пекти: як приготувати "ліниву" паску

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Приготування цієї паски не займе у вас багато часу (зображення створено за допомогою ШІ)
Приготування цієї паски не займе у вас багато часу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей рецепт створений спеціально для тих, хто не має часу довго сиділи на кухні.

Великдень – це одне з найголовніших свят у році для багатьох українців. Важливою частиною святкової традиції є приготування паски. Проте, не завжди є час на довгі приготування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паски за 30 хвилин, яку ви зможете приготувати навіть у найжорсткішій нестачі часу. Також, пропонуємо рецепт медової паски.

Паска в мультиварці

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 250 мл молока
  • 3 яйця
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 8 г сухих дріжджів
  • 1 ч. л. солі
  • Родзинки, цукати (за бажанням)

Інструкція:

  1. У мисці змішайте борошно, дріжджі, цукор та сіль.
  2. В іншій мисці збийте яйця з розтопленим вершковим маслом та молоком.
  3. Додайте рідку суміш до сухої та замісіть тісто.
  4. Залиште тісто в теплому місці протягом 1 години, щоб воно піднялося.
  5. Додайте до тіста родзинки та цукати (за бажанням).
  6. Викладіть тісто в чашу мультиварки, змащену маслом.
  7. Увімкніть режим "Випічка" на 40 хвилин.
  8. Готову паску остудіть і посипте цукровою пудрою.

Порада: Ви можете додати до тіста цедру лимона або апельсина, щоб зробити паску більш ароматною.

Також ми розповідали, як приготувати красивий їстівний мох для прикраси. Раніше, ми пропонували рецепт паски без дріжджів.

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#Рецепт #Паска #їжа-Телеграф