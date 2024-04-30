Паска, в яку не потрібно класти дріжджі: оригінальний рецепт для тих, в кого немає часу
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Ідеальна паска для лінивих і зайнятих
Паска переважно — складна випічка. Ми ділились рецептом класичної паски. Однак, якщо у вас немає часу чи бажання возитись з дріжджами, можна приготувати сирну паску з розпушувачем.
Рецептом поділились на порталі SHUBA. Паска виходить в міру волога та солодка.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 200 г
- Масло вершкове несолоне — 100 г
- Цукор — 100 г
- Яйця курячі — 2 шт.
- Борошно — 150 г
- Розпушувач — 8 г
- Журавлина в'ялена — 70 г
Для глазурі:
- Ягідне пюре — 60 г (будь-які ягоди за вашим смаком)
- Цукор — 120 г
- Желатин — 7 г
- Холодна вода — 25 мл
Спосіб приготування:
- Розм'якшіть вершкове масло при кімнатній температурі. Сир перетріть крізь сито, щоб він став однорідним.
- Збийте масло з цукром до пишності. Потім додайте яйця одне за одним, збиваючи після кожного. Додайте перетертий сир і знову збийте.
- Просійте борошно з розпушувачем і додайте до сирно-масляної суміші. Замісіть тісто ложкою або лопаткою. Додайте вимиту та обсушену журавлину і ще раз обережно перемішайте.
- Викладіть тісто у форму для випічки. Форму заповніть на ¾, щоб під час випікання тісто не вилилося. Розрівняйте верх лопаткою.
- Розігрійте духовку до 170°C. Випікайте паски протягом 50-60 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.
- Замочіть желатин у холодній воді, залиште на 5-10 хвилин. Ягоди розморозьте або подрібніть свіжі. Процідіть пюре через сито, щоб видалити кісточки та шкірку.
- У сотейнику змішайте ягідне пюре, цукор і желатин. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.
- Збийте ягідну суміш міксером до пишності. За консистенцією вона має бути схожою на маршмелоу.
- Намастіть паски ягідною глазур'ю. Не робіть занадто товстий шар, щоб глазур швидко застигла. Прикрасьте паски.
Дайте паскам застигнути при кімнатній температурі — це займе 6-7 годин. Якщо хочете, щоб глазур застигала швидше, зверніть увагу на білкову глазур.