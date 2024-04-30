Паска, в яку не потрібно класти дріжджі: оригінальний рецепт для тих, в кого немає часу

Ідеальна паска для лінивих і зайнятих

Паска переважно — складна випічка. Ми ділились рецептом класичної паски. Однак, якщо у вас немає часу чи бажання возитись з дріжджами, можна приготувати сирну паску з розпушувачем.

Рецептом поділились на порталі SHUBA. Паска виходить в міру волога та солодка.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 200 г

Масло вершкове несолоне — 100 г

Цукор — 100 г

Яйця курячі — 2 шт.

Борошно — 150 г

Розпушувач — 8 г

Журавлина в'ялена — 70 г

Для глазурі:

Ягідне пюре — 60 г (будь-які ягоди за вашим смаком)

Цукор — 120 г

Желатин — 7 г

Холодна вода — 25 мл

Спосіб приготування:

Розм'якшіть вершкове масло при кімнатній температурі. Сир перетріть крізь сито, щоб він став однорідним. Збийте масло з цукром до пишності. Потім додайте яйця одне за одним, збиваючи після кожного. Додайте перетертий сир і знову збийте. Просійте борошно з розпушувачем і додайте до сирно-масляної суміші. Замісіть тісто ложкою або лопаткою. Додайте вимиту та обсушену журавлину і ще раз обережно перемішайте. Викладіть тісто у форму для випічки. Форму заповніть на ¾, щоб під час випікання тісто не вилилося. Розрівняйте верх лопаткою. Розігрійте духовку до 170°C. Випікайте паски протягом 50-60 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Замочіть желатин у холодній воді, залиште на 5-10 хвилин. Ягоди розморозьте або подрібніть свіжі. Процідіть пюре через сито, щоб видалити кісточки та шкірку. У сотейнику змішайте ягідне пюре, цукор і желатин. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. Збийте ягідну суміш міксером до пишності. За консистенцією вона має бути схожою на маршмелоу. Намастіть паски ягідною глазур'ю. Не робіть занадто товстий шар, щоб глазур швидко застигла. Прикрасьте паски.

Дайте паскам застигнути при кімнатній температурі — це займе 6-7 годин. Якщо хочете, щоб глазур застигала швидше, зверніть увагу на білкову глазур.