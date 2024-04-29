Таку паску приготуйте за годину до приходу гостей: швидкий рецепт без дріжджів

Така паска не забере у вас багато часу та сил

Наші бабусі пекли чудові пишні паски красивого яскравого кольору. Вони виходили надзвичайно ніжними та смачними. Однак є один недолік – для приготування такої випічки потрібно провести на кухні довгий час.

Якщо немає часу готувати паску з дріжджового тіста, разом із Shuba пропонуємо альтернативу — найсмачнішу бездрожжеву паску. Ви приготуєте її буквально за 20 хвилин, а все інше зробить духовку. Обов’язково вибирайте для рецепта високоякісне згущене молоко і заздалегідь дістаньте яйця з холодильника.

Як приготувати пастку без дріжджів

Інгредієнти на 5 порцій:

згущене молоко — 760 г;

борошно — 500 г;

яйце куряче, велике — 4 шт.;

ваніль — до свого смаку;

розпушувач — 2 ч. л.;

суміш сухофруктів — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Окропом заливаємо сухофрукти та залишаємо на 10-15 хвилин. Через вказаний час зливаємо воду і викладаємо на паперові рушники. У глибоку миску вбиваємо яйця, збиваємо до однорідного стану. Продовжуючи збивати, вливаємо згущене молоко. В отриману суміш просіюємо борошно пшеничне і розпушувач, додаємо ванілін і сухофрукти. Форми для запікання змащуємо вершковим маслом, виливаємо тісто, заповнюючи на половину. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Готову паску прикрашаємо домашньою глазур’ю та подаємо до столу. Вийде фантастична випічка.