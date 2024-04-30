Рус

Вдастся, навіть якщо робитимете вперше: рецепт медової паски

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця паска не лише дуже смачна, але й просто готується (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця паска не лише дуже смачна, але й просто готується (зображення створено за допомогою ШІ)

Цей рецепт паски підкориться навіть новачкам.

Ароматна, пухка, неймовірно смачна – саме такою буде ніжна паска, якщо ви приготуєте її за цим рецептом. Медова паска стане справжньою окрасою вашого святкового столу і подарує незабутні враження всій родині.

Рецепт дуже простий та зрозумілий і вдастся навіть новачку. Про це пише Рукотвори.

Інгредієнти:

Для опари:

  • 250 мл теплого молока
  • 10 г свіжих дріжджів
  • 1 ст. л. цукру
  • 100 г борошна

Для тіста:

  • 500 мл теплого молока
  • 2 яйця
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 800-1000 г борошна
  • 100 г родзинок
  • 100 г цуканатів
  • 2 ст. л. меду
  • Жовтки для змащування
  • Цукрову пудру для посипання

Приготування:

  • Готуємо опару: У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Перемішайте до однорідної маси, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин, щоб опара піднялася.
  • Готуємо тісто: У великій мисці збийте яйця з цукром до пишної піни. Додайте розтоплене вершкове масло, молоко, сіль та опару. Перемішайте до однорідності.
  • Поступово додавайте борошно, вимішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м'яким, але не липким. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, до однорідності та еластичності.
  • Додайте родзинки, цукати та мед. Ретельно перемішайте, щоб розподілити їх по тісту.
  • Викладіть тісто в змащену олією форму для паски. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-2 години, щоб тісто піднялося вдвічі.
  • Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть паску жовтком і випікайте протягом 40-50 хвилин, до золотистої скоринки.
  • Готову паску вийміть з духовки, дайте їй трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.

Також ми розповідали, як приготувати красивий їстівний мох для прикраси. Раніше, ми пропонували рецепт паски без дріжджів.

Теги:
#Рецепт #Паска #їжа-Телеграф