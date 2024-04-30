Вдастся, навіть якщо робитимете вперше: рецепт медової паски

Цей рецепт паски підкориться навіть новачкам.

Ароматна, пухка, неймовірно смачна – саме такою буде ніжна паска, якщо ви приготуєте її за цим рецептом. Медова паска стане справжньою окрасою вашого святкового столу і подарує незабутні враження всій родині.

Рецепт дуже простий та зрозумілий і вдастся навіть новачку. Про це пише Рукотвори.

Інгредієнти:

Для опари:

250 мл теплого молока

10 г свіжих дріжджів

1 ст. л. цукру

100 г борошна

Для тіста:

500 мл теплого молока

2 яйця

100 г вершкового масла

100 г цукру

1 ч. л. солі

800-1000 г борошна

100 г родзинок

100 г цуканатів

2 ст. л. меду

Жовтки для змащування

Цукрову пудру для посипання

Приготування:

Готуємо опару: У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Перемішайте до однорідної маси, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин, щоб опара піднялася.

У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Перемішайте до однорідної маси, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин, щоб опара піднялася. Готуємо тісто: У великій мисці збийте яйця з цукром до пишної піни. Додайте розтоплене вершкове масло, молоко, сіль та опару. Перемішайте до однорідності.

У великій мисці збийте яйця з цукром до пишної піни. Додайте розтоплене вершкове масло, молоко, сіль та опару. Перемішайте до однорідності. Поступово додавайте борошно, вимішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м'яким, але не липким. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, до однорідності та еластичності.

вимішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м'яким, але не липким. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, до однорідності та еластичності. Додайте родзинки, цукати та мед. Ретельно перемішайте, щоб розподілити їх по тісту.

Ретельно перемішайте, щоб розподілити їх по тісту. Викладіть тісто в змащену олією форму для паски. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-2 години, щоб тісто піднялося вдвічі.

Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-2 години, щоб тісто піднялося вдвічі. Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть паску жовтком і випікайте протягом 40-50 хвилин, до золотистої скоринки.

Змастіть паску жовтком і випікайте протягом 40-50 хвилин, до золотистої скоринки. Готову паску вийміть з духовки, дайте їй трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.

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