Вдастся, навіть якщо робитимете вперше: рецепт медової паски
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Цей рецепт паски підкориться навіть новачкам.
Ароматна, пухка, неймовірно смачна – саме такою буде ніжна паска, якщо ви приготуєте її за цим рецептом. Медова паска стане справжньою окрасою вашого святкового столу і подарує незабутні враження всій родині.
Рецепт дуже простий та зрозумілий і вдастся навіть новачку. Про це пише Рукотвори.
Інгредієнти:
Для опари:
- 250 мл теплого молока
- 10 г свіжих дріжджів
- 1 ст. л. цукру
- 100 г борошна
Для тіста:
- 500 мл теплого молока
- 2 яйця
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 1 ч. л. солі
- 800-1000 г борошна
- 100 г родзинок
- 100 г цуканатів
- 2 ст. л. меду
- Жовтки для змащування
- Цукрову пудру для посипання
Приготування:
- Готуємо опару: У мисці змішайте тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Перемішайте до однорідної маси, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин, щоб опара піднялася.
- Готуємо тісто: У великій мисці збийте яйця з цукром до пишної піни. Додайте розтоплене вершкове масло, молоко, сіль та опару. Перемішайте до однорідності.
- Поступово додавайте борошно, вимішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути м'яким, але не липким. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, до однорідності та еластичності.
- Додайте родзинки, цукати та мед. Ретельно перемішайте, щоб розподілити їх по тісту.
- Викладіть тісто в змащену олією форму для паски. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-2 години, щоб тісто піднялося вдвічі.
- Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть паску жовтком і випікайте протягом 40-50 хвилин, до золотистої скоринки.
- Готову паску вийміть з духовки, дайте їй трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.
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