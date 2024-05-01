Если не любите печь: как приготовить "ленивый" кулич

Этот рецепт создан специально для тех, кто не имеет времени долго сидели на кухне.

Пасха – это один из самых главных праздников в году для многих украинцев. Важной частью праздничной традиции является приготовление кулича. Однако не всегда есть время на долгие приготовления. Сегодня мы поделимся с вами рецептом кулича за 30 минут, который вы сможете приготовить даже в самой жесткой нехватке времени. Также, предлагаем рецепт медовой куличи.

Кулич в мультиварке

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл молока

3 яйца

100 г сливочного масла

100 г сахара

8 г сухих дрожжей

1 ч. л. соли

Изюм, цукаты (по желанию)

Инструкция:

В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. В другой миске взбейте яйца с растопленным сливочным маслом и молоком. Добавьте жидкую смесь в сухую и замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте в течение 1 часа, чтобы оно поднялось. Добавьте к тесту изюм и цукаты (по желанию). Выложите тесто в чашу мультиварки, смазанную маслом. Включите режим выпечки на 40 минут. Готовый кулич остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Совет: Вы можете добавить к тесту цедру лимона или апельсина, чтобы сделать кулич более ароматным.

Также мы рассказывали, как приготовить красивый съедобный мох для украшения. Раньше, мы предлагали рецепт кулича без дрожжей.