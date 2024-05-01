Если не любите печь: как приготовить "ленивый" кулич
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Этот рецепт создан специально для тех, кто не имеет времени долго сидели на кухне.
Пасха – это один из самых главных праздников в году для многих украинцев. Важной частью праздничной традиции является приготовление кулича. Однако не всегда есть время на долгие приготовления. Сегодня мы поделимся с вами рецептом кулича за 30 минут, который вы сможете приготовить даже в самой жесткой нехватке времени. Также, предлагаем рецепт медовой куличи.
Кулич в мультиварке
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл молока
- 3 яйца
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 8 г сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- Изюм, цукаты (по желанию)
Инструкция:
- В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль.
- В другой миске взбейте яйца с растопленным сливочным маслом и молоком.
- Добавьте жидкую смесь в сухую и замесите тесто.
- Оставьте тесто в теплом месте в течение 1 часа, чтобы оно поднялось.
- Добавьте к тесту изюм и цукаты (по желанию).
- Выложите тесто в чашу мультиварки, смазанную маслом.
- Включите режим выпечки на 40 минут.
- Готовый кулич остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Совет: Вы можете добавить к тесту цедру лимона или апельсина, чтобы сделать кулич более ароматным.
Также мы рассказывали, как приготовить красивый съедобный мох для украшения. Раньше, мы предлагали рецепт кулича без дрожжей.