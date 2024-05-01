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Если не любите печь: как приготовить "ленивый" кулич

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Приготовление этой пасхи не займет у вас много времени (изображение создано с помощью ИИ)
Приготовление этой пасхи не займет у вас много времени (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот рецепт создан специально для тех, кто не имеет времени долго сидели на кухне.

Пасха – это один из самых главных праздников в году для многих украинцев. Важной частью праздничной традиции является приготовление кулича. Однако не всегда есть время на долгие приготовления. Сегодня мы поделимся с вами рецептом кулича за 30 минут, который вы сможете приготовить даже в самой жесткой нехватке времени. Также, предлагаем рецепт медовой куличи.

Кулич в мультиварке

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 мл молока
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 8 г сухих дрожжей
  • 1 ч. л. соли
  • Изюм, цукаты (по желанию)

Инструкция:

  1. В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль.
  2. В другой миске взбейте яйца с растопленным сливочным маслом и молоком.
  3. Добавьте жидкую смесь в сухую и замесите тесто.
  4. Оставьте тесто в теплом месте в течение 1 часа, чтобы оно поднялось.
  5. Добавьте к тесту изюм и цукаты (по желанию).
  6. Выложите тесто в чашу мультиварки, смазанную маслом.
  7. Включите режим выпечки на 40 минут.
  8. Готовый кулич остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Совет: Вы можете добавить к тесту цедру лимона или апельсина, чтобы сделать кулич более ароматным.

Также мы рассказывали, как приготовить красивый съедобный мох для украшения. Раньше, мы предлагали рецепт кулича без дрожжей.

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#Рецепт #Паска #еда-Телеграф