Навіть діти не зможуть з’їсти верхівку паски: така глазур точно не осипеться
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Не шукайте інших рецептів — цей ідеальний
Пам’ятаєте, як у дитинстві ми любили об’їдати з улюбленої пасочки смачну глазур? Решту ми залишали іншим членам сім’ї.
Ароматна, солодка глазур дуже подобається і дорослим, і дітям. Вона прикрашає випічку і надає їй неповторності. Але як приготувати її так, щоб вона не обсипалася і не блякла? Перевіреним рецептом глазурі, яка не осипається, ділиться Shuba. Приготованою кількістю глазурі можна покрити від двох до чотирьох пасок залежно від їхнього розміру.
Як приготувати міцну глазур для паски
Інгредієнти:
- цукор — 1 ст.;
- желатин — 1 ч. л.;
- лимон, сік — 2 мл;
- вода — 6 ст. л.;
- ванілін — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо двома столовими ложками води та залишаємо доти, доки він набухне.
- В окремій каструлі змішуємо цукор, ванілін і воду, що залишилася. Відправляємо посуд на повільний вогонь і нагріваємо доти, доки цукор не розчиниться. Постійно помішуємо суміш.
- У цукровий сироп додаємо желатин, перемішуємо до розчинення і знімаємо з вогню. Після отриманої суміші, поки вона не стане білою і пишною.
Додаємо в глазур кілька крапель лимонного соку. Наносимо її на улюблену паску.