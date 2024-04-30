Навіть діти не зможуть з’їсти верхівку паски: така глазур точно не осипеться

Не шукайте інших рецептів — цей ідеальний

Пам’ятаєте, як у дитинстві ми любили об’їдати з улюбленої пасочки смачну глазур? Решту ми залишали іншим членам сім’ї.

Ароматна, солодка глазур дуже подобається і дорослим, і дітям. Вона прикрашає випічку і надає їй неповторності. Але як приготувати її так, щоб вона не обсипалася і не блякла? Перевіреним рецептом глазурі, яка не осипається, ділиться Shuba. Приготованою кількістю глазурі можна покрити від двох до чотирьох пасок залежно від їхнього розміру.

Як приготувати міцну глазур для паски

Інгредієнти:

цукор — 1 ст.;

желатин — 1 ч. л.;

лимон, сік — 2 мл;

вода — 6 ст. л.;

ванілін — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо двома столовими ложками води та залишаємо доти, доки він набухне. В окремій каструлі змішуємо цукор, ванілін і воду, що залишилася. Відправляємо посуд на повільний вогонь і нагріваємо доти, доки цукор не розчиниться. Постійно помішуємо суміш. У цукровий сироп додаємо желатин, перемішуємо до розчинення і знімаємо з вогню. Після отриманої суміші, поки вона не стане білою і пишною.

Додаємо в глазур кілька крапель лимонного соку. Наносимо її на улюблену паску.